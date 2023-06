Conferma al palleggio per la Focol Legnano: Elisa Monni rimane in biancorosso

Conferma in regia per la Fo.Co.L Legnano: arrivata in biancorosso la scorsa stagione, la giovane palleggiatrice Elisa Monni, classe 2003, ha affrontato con impegno l'esperienza legnanese e fatto tesoro di quanto imparato nel corso del campionato appena concluso e non vede l'ora, con la voglia che la contraddistingue, di rimettersi subito al lavoro. "Sono molto motivata e entusiasta - esordisce Monni con un gran sorriso -, non vedo l'ora di ricominciare, mettendoci sempre impegno, voglia di giocare ma soprattutto di vincere”.

"La stagione passata è stata da 9 proprio perché ci è mancata solo la ciliegina sulla torta, è stato però un percorso molto positivo. Per il prossimo anno le nostre ambizioni restano sempre alte, per questo lavoreremo sodo in palestra, creando da subito un buon affiatamento del gruppo, per iniziare subito il campionato con un buon livello di gioco”. Nonostante la giovane età Monni ha già raccolto numerosi successi sia in ambito giovanile sia nei campionati maggiori, con anche un'esperienza all'estero, nel campionato Svizzero, ed è per noi un piacere poter vantare il suo nome anche nel roster che affronterà la prossima stagione.