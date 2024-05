Pallavolo, per le squadre del Consorzio Vero Volley è tempo dei saluti di fine stagione

E' andato in scena martedì 7 maggio, presso il "Koelliker Hub", l'evento di fine anno dedicato a partner e sponsor del Consorzio Vero Volley.

Un evento unico ed esclusivo, che ha coinvolto i partner rimasti accanto alle squadre del Consorzio nella stagione appena conclusa. Una stagione lunga e bellissima, culminata dalla Finale Scudetto della MINT Vero Volley Monza e dalla Finale di CEV Champions League per l'Allianz Vero Volley Milano. La cena ha visto protagonisti alcuni dei componenti delle squadre del Consorzio nella stagione 2023-2024: si sono infatti intrattenuti con gli ospiti tre delle colonne della compagine femminile come Alessia Orro, Paola Egonu e Myriam Sylla, l'allenatore dell'Allianz Vero Volley Milano Marco Gaspari oltre ai numerosi interventi, in collegamento video, dei giocatori della squadra maschile Gabriele Di Martino, Fernando Kreling e Ran Takahashi, oltre al proprio allenatore Massimo Eccheli.

Una location speciale, quindi, per una serata unica: l'evento è iniziato verso le ore 19.30, con il benvenuto da parte del Presidente del Consorzio Vero Volley Alessandra Marzari e l'introduzione alla serata a cura del amministratore delegato del Gruppo Koelliker Marco Saltalamacchia. La cena vera e propria, è stata alternata dagli interventi in successione di Daniele Bianchi (co fondatore di Opiquad), Salvatore Internullo Chief Growth Officer di MINT, oltre a Edoardo Vittucci Business Director di Fidenza Village. Dopo la parte dedicata agli sponsor, lo speech delle atlete, seguito da coach Marco Gaspari. A rendere ancora più speciali le prelibatezze culinarie, la contemporanea proiezione degli highlights della stagione 2023-2024, uno per ogni portata.

I saluti finali sono stati riservati ancora una volta ad Alessandra Marzari, che ha anche voluto illustrare gli obiettivi e le ambizioni per la stagione futura: "E' stata una stagione davvero intensa, per la quale mi sento di ringraziare in primis i miei collaboratori. È una stagione di cui faremo tesoro in futuro: è stata straordinaria per quanto riguarda il brand Vero Volley, con grandi numeri sui media, aumento degli atleti tesserati, aumento degli sponsor. E' stata anche un'annata con tanti obiettivi, di cui io nel complesso sono soddisfatta. Che si vinca o meno, tutto serve per costruire e migliorare in futuro. Abbiamo fatto, tra le altre cose, il record di pubblico al Mediolanum Forum ed ottenuto la certificazione ESG (Environmental, Social e Governance), prima società in Italia a riceverla. Una stagione anche intensa e complessa, che ci ha obbligato a crescere, e per la quale ringrazio anche mio marito Aldo Fumagalli. Possiamo insomma guardare con attenzione a dove posizionare i prossimi trofei, che sono sicuro arriveranno presto".

Koelliker Hub

Koelliker Hub, la nuova casa di Koelliker progettata da Pininfarina, ha preso forma. La sede di via Gallarate 199 non ospiterà solo il nostro headquarter e il flagship store Koelliker ma sarà anche un luogo di incontro, aperto a competenze ed esperienze diverse. Con oltre 20.000 metri quadri di superficie e un’attenzione particolare verso il design e l’innovazione, Koelliker Hub accoglierà anche spazi di coworking, professionisti, aziende e start up, tutti accomunati da un unico obiettivo: affrontare al meglio le sfide di domani.

Dove

Siamo a Milano in via Gallarate 199, nel Certosa District, il nuovo quartiere dell’innovazione digitale, del design e della sostenibilità. Presso la struttura, sono disponibili parcheggi per gli ospiti.