Continuità al centro per la Focol Legnano: Anna Aliberti resta una Coccinella

Primo mattone al centro per la Fo.Co.L Legnano che calcherà orgogliosamente i campi di B1 nella stagione 23/24, e si tratta di una conferma importante: Anna Aliberti, arrivata a Legnano un anno fa, resterà in biancorosso anche per il prossimo campionato. La stagione appena terminata è stata senza dubbio positiva, ma Aliberti, sempre combattiva e determinata a conquistare l’intera posta in palio, mantiene alte le ambizioni ed è già pronta per affrontare le prossime sfide.

“Dopo il primo anno a legnano direi che il bilancio è positivo - commenta Anna tramite i canali ufficiali del club-, abbiamo raggiunto la semifinale playoff che non è cosa da poco. Personalmente però mi è rimasto l'amaro in bocca perché penso che avremmo potuto fare qualcosa in più. Resta comunque un anno positivo e credo di aver dato il mio contributo per poter raggiungere quella semifinale, in un anno che è stato lungo, impegnativo e segnato dall'infortunio della mia compagna e amica Greta Valli”.

Un anno che si è fermato alla semifinale playoff per la Serie A, a Volta Mantovana: “Ho letto una frase poco dopo aver perso la semifinale che recita: posso accettare la sconfitta ma non posso accettare di rinunciare a provarci. Ecco l''insegnamento che mi ha lasciato la sconfitta di quest'anno. Il lavoro in palestra, la costanza e la voglia di fare bene saranno gli ingredienti per fare qualcosa in più alla prossima occasione”.

Ora l’estate, un momento di pausa ma anche l’anticamera che porta direttamente alla preparazione atletica: “L’estate è il momento in cui in primis torno a casa e mi godo la famiglia visto che durante l'anno sono lontana. Come atleta a fine stagione ogni anno ho bisogno di staccare un po' la spina dai ritmi serrati degli allenamenti di tutto l'anno quindi ho riposato e ricaricato le batterie anche il riposo è fondamentale per un atleta. Da adesso ricomincerò ad allenarmi in modo da tale da arrivare pronta in preparazione. Sono carica e non vedo l'ora di tornare in palestra. Quest'anno voglio vincere e farò di tutto per far sì che accada!”.