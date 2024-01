Coppa Italia, l'Allianz Vero Volley Milano non ha pietà di Roma e vola a Trieste

Tutto in poco più di un'ora. Questo è il tempo che ci ha messo l'Allianz Vero Volley Milano per stroncare la resistenza dell'Aerotalia Roma, una delle sorprese della stagione, e per guadagnarsi di slancio il biglietto per le Final Four di Trieste del 17 e 18 febbraio, con la prospettiva di assurgere al ruolo di sfidante principale di Conegliano, detentrice delle ultime quattro edizioni.

Sul match c'è poco da dire: le rosa, dopo alcune prestazioni non molto convincenti, sono tornate a fare la voce grossa, dominando nettamente questo quarto di finale e non permettendo all'avversario nemmeno di entrare in partita.

Nella serata spicca la prova di Orro, migliore in campo grazie ai nove punti messi a segno e ad una regia pressochè impeccabile; top scorer dell'incontro Paola Egonu con 21 palloni messi a terra, seguita da Sylla a quota 11.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Orro ed Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici composta da Sylla e Bajema, Heyrman-Folie come centrali e Castillo libero.

L'equilibrio inziale viene subito rotto da Bajema ed Egonu (7-4): l'ace di quest'ultima vale 10-4. Sylla alza il muro ed è 16-9. Sul 20-10 le rosa si distraggono un po' (23-16), ma dopo il time out chiesto da Gaspari non rallenta più e passa nel primo set per 25-16.

Non stacca il piede dall'acceleratore Milano, che con Sylla e Orro parte a razzo nella seconda frazione (6-0). Il capitano ed Heyrman portano il vantaggio addirittura sul 17-3. Le capitoline non riescono a raccapezzarsi e sbagliano per il clamoroso 25-5.

Le giallorosse tentano di tirare fuori l'orgoglio e restano attaccate fino al colpo di Bajema (6-4). Sylla ed Egonu allungano con decisione (12-7), togliendo ogni possibilità di replica all'avversario (20-12). Il punto della vittoria è di Sylla (25-15).

Le parole dei protagonisti

Laura Heyrman commenta così la prova della squadra: "Oggi è stata una gara secca forse più facile del previsto, ma siamo state brave noi a rimanere lì con la testa e a spingere dall'inizio alla fine. Sono molto felice di questo risultato: guardiamo avanti verso la prossima partita".

Il tabellino

Allianz Vero Volley Milano - Aeroitalia Smi Roma 3-0 (25-16; 25-5; 25-15)

Allianz Vero Volley Milano: Heyrman 8, Folie 8, Orro 9, Pusic (L), Bajema 6, Sylla 11, Egonu 21, Castillo (L). Non entrate: Cazaute, Malual, Prandi, Rettke, Daalderop, Candi. All. Gaspari.

Aeroitalia Smi Roma: Bici 6, Rosales 6, Bechis, Rivero 1, Ferrara, Rucli 2, Valoppi (L), Silva Correa 1, Melli 3, Schwan 2, Muzi. N.E: Ciarrocchi. All. Cuccarini.

NOTE

Arbitri: Luca Saltalippi, Mauro Goitre

Spettatori: 2263

Durata set: 24', 18', 23'; Tot: 1h13'

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 16, battute sbagliate 8, muri 8, errori 15, attacco 54%

Aeroitalia Smi Roma: battute vincenti 1, battute sbagliate 4, muri 0, errori 12, attacco 28%

MVP: Alessia Orro (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Allianz Cloud - Milano