Coppa Italia, l'Allianz Vero Volley suda freddo ma va in finale

I brividi sono stati tanti, ma alla fine la missione è stata compiuta. Ed è ciò che conta. Per l'Allianz Vero Volley Milano si ripresenta, pochi mesi dopo, la possibilità di mettere in bacheca un trofeo importante e tutti sperano stavolta che questo appuntamento non sia nuovamente da rimandare.

La competizione in questione è la Coppa Italia, di cui le rosa disputeranno domani la finale contro Conegliano in quella che può definirsi come una sfida infinita. Tra luci ed ombre queste ultime sono riuscite ad avere la meglio, al termine di una semifinale davvero durissima, una Savino Del Bene Scandicci davvero molto determinata e decisa a sovvertire pronostici.

Non tutto è andato per il verso giusto nel pomeriggio di Trieste: in diverse fasi della partita, primo e quarto set in particolar modo, troppi sono stati i passaggi a vuoto e se si vorrà sfilare la coccarda dalle maglie della corazzata di Santarelli una prestazione come quella odierna potrebbe non essere sufficiente.

Marco Gaspari deve dire grazie soprattutto a Paola Egonu, decisiva con le sue 26 realizzazioni. Da non sottovalutare nemmeno l'apporto di Rapha Folie, 18 punti, 5 muri e il 72% in attacco così come di primaria importanza è stato il rientro di Nika Daalderop in fatto di equilibrio conferito alla squadra femminile del Consorzio.

Domani alle ore 14:15 l'ennesima resa dei conti: la strada è quella giusta o per esultare si dovrà ancora attendere? Ai posteri l'ardua sentenza...

La partita

Il sestetto iniziale prevede la recuperata Daalderop in diagonale con Sylla; Rettke al centro con Folie; Orro in palleggio con Egonu opposta e Castillo libero.

Match emozionante fin dalle primissime battute: Scandicci parte alla grande (7-10), poi si assiste al break milanese con due schiacciate di Egonu e il muro di Folie (12-11). Si gioca punto a punto fino al 16 pari poi c'è il momento decisivo, destinato a cambiare l'inerzia del primo set: le biancoblù vanno sul 17-20. Milano ce la mette tutta, ma oltre l'attacco di Sylla per il 19-22 non riesce ad andare. L'ace di Antropova regala quattro palle set a Scandicci (20-24), che sfrutta la seconda e passa a condurre (21-25).

Veemente la reazione delle lombarde, che rompono l'equilibrio iniziale (4-4) con Egonu, autrice dell'ace dell'8-4. La numero 18 aumenta sensibilmente i giri del proprio motore e sigla il 12-5. Bene anche Rettke, con il servizio vincente del 15-6. Folie ed Egonu alzano il muro ed è 20-9; la Savino Del Bene tenta di limitare in ogni modo il passivo, ma è il primo tempo di Folie a pareggiare i conti (25-16).

Si riparte e Allianz Vero Volley che continua a spingere. Di Daalderop l'ace dell'8-4. Folie concretizza l'alzata di Orro ed è 13-8. Le biancoblù non riescono a replicare e subuscono un altro brerak mortifero (21-14). Egonu spacca il muro avversario (23-16), Daalderop ce lo mette e bene regalando il vantaggio alle rosa (25-17).

Folie riparte a spronbattuto nel quarto set menifestando chiare intenzioni di chiudere la partita, ma Antropova non è d'accordo. Antropova, top scorer finale con 29 punti, veste i panni della trascinatrice (3-6). La ricezione rosa inizia a soffrire: il turno al servizio di Ognenovic significa 8-14. Rettke spara out e la situazione per Milano inizia a farsi complessa (11-18). I cambi di Gaspari non servono a nulla: Da Silva fa muro e con un netto 14-25 si va al tie break.

Che inizia con un botta e risposta tra le due "rivali" in azzurro, ovvero Egonu ed Antropova (6-6). La numero 18 e Rettke trovano il break che mandano le due squadre al cambio di campo (8-6). Sempre Egonu segna l'importantissimo 9-6, seguito dall'ace del 10-6. Scandicci cerca di non cedere troppo facilmente le armi (13-10), ma il murone di Folie chiude definitivamente la contesa (15-10).

I commenti dei protagonisti

Al termine del match ha parlato Raphela Folie, che ha risposto presente all'appello del suo allenatore: "E' stata una vittoria di squadra. Abbiamo avuto alti e bassi, ma sono contenta di esser riuscita a dare il mio contributo. Dopo due sconfitte non era facile, ma siamo riuscite a portare a casa questa finale a cui tenevamo molto".

Il tabellino

Allianz Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci 3-2 (21-25, 25-16, 25-17, 14-25, 15-10)

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute, Malual 1, Heyrman ne, Folie 18, Orro, Prandi, Pusic (L) ne, Rettke 14, Bajema ne, Sylla 11, Egonu 25, Daalderop 13, Candi ne, Castillo (L). All. Gaspari.

Savino Del Bene Scandicci: Alberti ne, Herbots 12, Zhu 7, Ruddins 2, Di Iulio, Villani 3, Ognjenovic, Parrocchiale (L), Armini ne, Nwakalor 10, Washington (L) ne, Carol 8, Antropova 29, Diop. All. Barbolini.

Arbitri: Florian e Brancati.

Note: Spettatori 5026. Milano: battute vincenti 6, battute sbagliate 12, attacco 46%, ricezione 44%-32%, muri 12, errori 22. Scandicci: battute vincenti 7, battute sbagliate 9, attacco 40%, ricezione 57%-24%, muri 8, errori 18.