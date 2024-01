Serie A1 femminile, Danesi di nuovo all'Allianz Vero Volley? Sembrerebbe probabile

Non è un mistero che l'Allianz Vero Volley Milano voglia continuare a crescere. Il raggiungimento del primato nel girone di Champions e la qualificazione diretta ai quarti (prima volta nella storia), con la seria prospettiva di fare ulteriore strada, non sembra essere sufficiente a questo club, che anche sul mercato è fermamente intenzionato di non stare a guardare.

Gli ultimi rumors indicano per la prossima stagione un ritorno eccellente, quello di Anna Danesi. La centrale bresciana, classe 1996, ha già vestito la maglia rosa dal 2019 al 2022 contribuendo all'unico trofeo conquistato finora dalla squadra femminile del Consorzio, ovvero la Coppa Cev 2021, strappata nella doppia finale alle turche del Galatasaray. Non da trascurare nemmeno la finale scudetto (la prima delle due consecutive), raggiunta nella stagione successiva.

A contendersi le prestazioni della giocatrice, il cui addio a Novara è dato oramai per certo, erano un'altra sua ex squadra, Conegliano, che aveva mosso i primi passi qualche settimana fa per riportarla in gialloblù, e appunto Milano. Quest'ultima nelle utlima ore avrebbe compiuto il sorpasso e si sarebbe aggiudicata la corsa ad Anna.

Le vie del mercato sono infinite, si dice in gergo, e la situazione, che se appare definita, va monitorata costantemente. Per gli annunci ufficiali ci sarà ancora tempo...