B1. Il derby milanese lo vince la Focol Legnano: contro il Club Italia bastano 3 set

Terzo successo pieno consecutivo delle ragazze della Focol Legnano che riescono ad arginare in grande stile l'esuberanza giovanile del Club Italia, ben controllato nei primi due set e regolato nel finale di terzo, concluso ai vantaggi, dopo che le Azzurrine ce l'hanno messa tutta per riaprire le sorti del match. Il derby milanese è dunque delle Coccinelle che mantengono così il comando della classifica a punteggio pieno, insieme alla Centemero Concorezzo. Avvio di gara decisamente equilibrato con le due formazioni che procedono punto a punto (3-3, 6-6).

È Legnano a trovare il primo allungo (8-6) e a imporre il proprio ritmo in campo (13-9). Il time out chiamato da coach Michele Fanni non ha l’effetto sperato: le padrone di casa mantengono il vantaggio (18-12, 22-15) e conquistano la prima frazione (25-18). È ancora Legnano a dettare il ritmo alla ripresa del gioco (5-3, 10-6) con le azzurrine che faticano a trovare le giuste contromisure per contrastare le avversarie (11-6, 14-9, 19-11). Legnano non ha cali nel rendimento e conquista agevolmente anche il secondo set (25-15).

Pronta la reazione del Club Italia al tentativo di allungo delle ragazze di coach Daniele Turino in avvio di terzo parziale: Legnano prova a fare da subito la voce grossa (5-2), ma le azzurrine sono brave a ricucire (5-4, 7-7) e a passare in vantaggio (14-16). Legnano riesce a ristabilire l’equilibrio (17-17) e il match procede sostanzialmente punto a punto (21-21) fino al nuovo allungo del Club Italia (21-23) che prova con tenacia a riaprire la partita. Il time out di coach Turino rimette ordine tra le fila di Legnano che con due muri piazzati si riporta in parità (23-23) e ai vantaggi chiude set e partita (27-25). Il tabellino del match:

FOCOL LEGNANO-CLUB ITALIA 3-0 (25-18, 25-15, 27-25)

LEGNANO: Roncato 2, Mazzaro 5, Carcano 8, Moroni 11, Zingaro 11, Aliberti 8; Brogliato (L), Cavaleri 1. Ne: Lenna (L), Monni, Angelinetta, Dall’Orso, Banfi. All. Turino.

CLUB ITALIA: Batte 4, Amoruso 11, Micheletti 5, Tosini 14, Peroni 6, Monaco 3; Gambini (L), Fratangelo, Aimaretti, Colleoni, Bovolenta. Ne: Sari, Caruso, Massaglia. All. Fanni.