Volley femminile, Paola Egonu torna in nazionale dopo 9 mesi e avvicina le olimpiadi

Dopo le quattro vittorie precedenti, di cui una prestigiosa contro la Turchia campionessa d'Europa, l'Italia di Velasco era chiamata a disputare la seconda tappa della VNL, quella di Macao (Cina).

Questa mattina le azzurre hanno ottenuto una facile vittoria contro la Francia grazie alla quale si sono issate al terzo posto della classifica generale ma soprattutto hanno compiuto in passo importante verso l'obbiettivo primario, ovvero la qualficazione alle olimpiadi.

La sfida alle transalpine non è stata come le precedenti essendo contrassegnata dal ritorno in campo delle big. Superfluo affermare che i riflettori erano puntati su Paola Egonu, assente dalla nazionale da 9 mesi ovvero dalla famosa semifinale con la Turchia persa per 3-2 dopo aver dato a lungo l'impressione di batterla.

Il suo score parla di 13 punti di cui un muro, un ace ed il 45,83% di efficacia offensiva. Non c'è stato dunque bisogno di strafare contro un avversario nettamente inferiore tecnicamente, ma l'opposto dell'Allianz Vero Volley Milano è più che mai viva e rappresenterà sicuramente l'arma in più per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati.

Tra le altre "rosa" si sono messe in luce anche Alessia Orro, 4 punti, e Myriam Sylla, 6.

Il tabellino

Italia – Francia 3-0

(25-15, 25-14, 25-14)

Italia: Lubian 8, Degradi 2, Cambi, De Gennaro (L), Fersino, Orro 4, Bosetti 7, Danesi 9, Bonifacio 1, Sylla 6, Egonu 13, Fahr 6, Antropova 2, Nervini. All. Velasco.

Francia: Cazaute, Bauer 3, Ndiaye 4, Stojljkovic, Gicquel 3, Sylves 3, Oing Andela 2, Schalk 1, Rotar 4, Haewegene 3, Gelin (L), Giardino, Fanguedou, Respaut. All. Rousseaux.

Arbitri: Luo Wensheng (CHN), Ali Jaafar Ebrahim (BRN)