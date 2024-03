L’emozionante esordio in A1 di Sofia Badalamenti: a 17 anni la prima volta del libero milanese

Si chiude con una sconfitta ininfluente la stagione regolare della Igor Volley di Lorenzo Bernardi, superata in quattro set a Roma in assetto ampiamente rimaneggiato. La partita del PalaTiziano è terminata 3-1 per le capitoline, ma comunque c’è anche un bel sorriso per l’ambiente novarese. È il sorriso per l’esordio assoluto nella Serie A1 di volley femminile di Sofia Badalamenti.

La giovane giocatrice milanese (ha compiuto 17 anni lo scorso mese di gennaio) ha avuto la possibilità di entrare in campo, sfruttata da coach Baraldi (in panchina per l’indisposizione di Lorenzo Bernardi) come libero aggiunto (è andata anche in battuta nell’occasione). Chi conosce bene l’ambiente Igor Volley, sa bene che non è stata una convocazione casuale quella del giovane talento. Si tratta infatti del capitano dell’Igor Trecate, società satellite di Novara che milita nel campionato di B1. Proprio nella terza categoria nazionale si può dire che Sofia sia ormai una veterana, tanto da essere stata scelta come capitano per il suo innegabile carisma.

All’inizio di questa stagione, quando le era stato riconosciuto il grado più alto in campo, era apparsa visibilmente emozionata, rilasciando dichiarazioni piuttosto importanti: “Sono contentissima di vestire il ruolo di capitano per questa stagione e ringrazio la società per la fiducia che mi ha dato, spero di riuscire ad onorarlo al meglio. Per me inizia la quarta stagione alla Igor, la considero come una seconda casa e una grande famiglia, sono entusiasta farne parte”. Ora che è arrivata anche la prima volta in A1 non potrà che aumentare l’affetto nei confronti di una società gloriosa per il volley italiano.