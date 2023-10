Esordio amaro in B1 per il Club Italia: Azzurrine superate in casa dalla Libellula Cuneo

Esordio amaro nel Campionato di Serie B 1 femminile per il Club Italia. Le azzurrine guidate in panchina da Michele Fanni, tecnico federale che lo scorso agosto ha conquistato con la nazionale Under 19 femminile il bronzo ai Campionati del Mondo di categoria, al termine di un match intenso sono state battute 1-3 (22-25, 19-25, 25-19, 16-25). Il Club Italia sceso in campo al Centro Pavesi FIPAV dopo aver perso i primi due set ha provato a rimontare nel terzo vincendo il parziale 25-19. Rimonta che però non si è concretizzata e la Libellula Banca CRS CN ha chiuso i giochi con un netto (25-16). La formazione piemontese ha condotto i primi due set amministrando sapientemente il vantaggio non concedendo possibilità di rimonta alle azzurrine.

Nel terzo, invece, c’è stata la pronta reazione di Arianna Gambini e compagne che hanno spinto sull’acceleratore trovando subito un buon margine (8-4), allungando poi sul 16-10) e infine chiuso con un rotondo (25-19). Nel quarto, però, la Libellula Banca CRS CN è tornata prepotentemente in partita ed è stata brava a partire meglio. Con il passare dei minuti le azzurrine sono state sempre costrette ad inseguire (10-16, 13-21) fino a quando le ragazze di coach Barisciani hanno piazzato l’allungo decisivo e chiuso 25-16. Il Club Italia tornerà nuovamente in campo sabato 14 ottobre alle ore 21 quando farà visita al Clericiauto Cabiato TO che è stato superato nella prima giornata con il punteggio di 1-3 (20-25, 17-25, 27-25, 21-25) dalla Brembo Volley Team BG. Il tabellino del match:

CLUB ITALIA - LIBELLULA VOLLEY CUNEO 1-3 (22-25, 19-25, 25-19, 16-25)



CLUB ITALIA: Batte 3, Amoruso 14, Micheletti 4, Caruso 6, Peroni 14, Monaco 11, Gambini (L). Tosini 5, Bovolenta. N.e. Sari, Massaglia, Fratangelo, Aimaretti, Colleoni. All. Fanni

LIBELLULA: Macagno 5, Batte 13, Faure-Rolland 6, Scarabottini 12, Rivetti 12, Cicogna 17, Fantini (L). N.e. Rolando, Occelli, Bianco, La Rosa, Ndoja, Capella. All. Barisciani