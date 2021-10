Falsa partenza per Visette: a Torino è 3-0 per il volley Parella

Falsa partenza per il Visette Settimo Milanese volley che all'esordio stagionale in terra piemontese non riesce ad avere la meglio su una Parella Torino molto cinico ed esperto, 3-0 il finale.

Il sestetto proposto dalla squadra di casa è quello che ci si attendeva alla vigilia, ovvero Cicogna opposto, Mirabelli e Crespi in banda, Farina e Deambrogio centrali più Fano ed Esposito (regia e libero) che sostituiscono le infortunate Gullì e Sandrone.

Visette si presenta invece con un roster molto giovane, praticamente un'under 18. Una sola ragazza del 2004 tra le titolari, la centrale Nicora, per il resto tutte 2005 e addirittura una 2006, l'ottima schiacciatrice Talerico. Riva è la regista con Ravarini opposto, Cargnelutti occupa l'altro posto in banda mentre al centro c'è Olivares. Il libero è Pantò.

Avvio combattuto ed equilibrato con continui sorpassi e controsorpassi. E' il Parella con il turno a servizio di Crespi (tre ace consecutivi per lei) a creare il solco.

Accenno di rimonta delle milanese (15-11) ma le padrone di casa ripartono subito e volano sul 18-11. Coach Pirella allora toglie Cargnelutti, in grave difficoltà in ricezione, per Micelli. Le cose migliorano per le ospiti che prima si riavvicinano e poi, sul servizio di Ravarini, addirittura impattano a 20. Nel finale però è il Parella a spuntarla, chiudendo con un ace di Fano.

Il secondo set ricalca l'andamento del primo, con un inizio molto equilibrato e il Parella che prende il largo intorno a metà parziale (13-8), questa volta sfruttando gli errori in attacco di Talerico e Ravarini. Allungo delle torinesi fino al 18-11 e rimonta ospite che questa volta si ferma al 20-17, quando il turno di battuta di Fano, ancora una volta risulta decisivo.

Terzo set ancora più emozionante. Le milanesi, spavalde, non mollano e si portano avanti fin dalle prime battute. Le parelline però tengono botta e non concedono mai più di tre punti di margine alle ospiti (prima 6-9, poi 11-14). Due ace di Mirabelli la ribaltano (15-14) ma Visette continua a combattere punto a punto. Cicogna porta le biancorossoblu sul 23-20 ma proprio quando sembra fatta, con un colpo di coda Settimo Milanese torna a pareggiarla (23-23) e per risolverla servono ancora il turno di battuta di Fano e l'ennessimo contrattacco di Cicogna: 27-25.

VOLLEY PARELLA TORINO-VISETTE SETTIMO MILANESE 3-0 (25-22, 25-17, 27-25)

VOLLEY PARELLA TORINO: Fano 4, Cicogna 19, Mirabelli 7, Crespi 8, Farina 12, Deambrogio 7, Esposito (L). N.e: Scapacino, Nicchio, Bertoli, Camolese, Maiolo, Sopranzetti (L). All: Mauro Barisciani.

VISETTE SETTIMO MILANESE: Riva 3, Ravarini 18, Talerico 12, Cargnelutti, Olivares 3, Nicora 2, Pantò (L), Micelli 3, Pavesi, Cristaldi (L). N.e: Brugola, Vaccari. All: Andrea Pirella.

Note: Ace 12-4, Battute sbagliate 10-8, Ricezione 41% (16%)-37% (18%), Attacco 40%-32%, Muri 5-7, Errori 23-20.