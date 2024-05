Sale la febbre play-off a Legnano: la Focol si gioca la promozione in A2

Ventiquattro partite di regular season dopo eccoci a fare i conti con la fase calda dell’anno: siamo ai playoff e si comincia con Gara1, al PalaVolley di Legnano, sabato 18 maggio, contro la capolista del Girone B, l’Azimut Giorgione, per il terzo anno di fila Legnano si gioca l’accesso alla Serie A e la febbre da playoff si fa sentire in città.

Per la squadra veneta un ruolino di marcia da vero colosso, con all’attivo ventidue successi e soltanto due ko, grazie a una rosa di tutto rispetto che annovera fra le proprie file giocatrici del calibro di Federica Stufi. Per la Focol un importante banco di prova ma la fiducia è altissima in via Milano e Cavaleri e compagne sono pronte a vendere cara la pelle per ottenere il primo successo, prima del secondo appuntamento che le vedrà impegnate, sette giorni dopo, a Garlasco, per la seconda e ultima sfida del raggruppamento.

Così coach Daniele Turino: “Il bilancio della stagione è positivo, in B1 è il terzo anno consecutivo che si raggiungono i playoff come società; il livello rispetto all'anno scorso a detta di tutti si è molto alzato e noi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo anche nelle difficoltà che ci sono state durante la stagione. Ora ci aspettano due gare importanti e difficili, ovviamente non siamo favoriti del gironcino: Azimut Giorgione è una squadra fatta per salire e Garlasco essendo arrivata seconda nell'altro girone ha le carte in regola per dare fastidio a tutte; dal canto nostro siamo pronti a dare fastidio ad entrambe e cercheremo di mettere in campo sia la cattiveria che la tecnica/tattica che abbiamo preparato nei mesi e nell'ultima settimana. Le ragazze si meritano di sognare in grande e noi staff cercheremo di aiutarle in tutti i modi per portarci a casa i punti che ci serviranno alla fine per realizzare un sogno. Vedremo di che pasta siamo fatti già sabato in casa”.

A parlare è stata anche Valentina Cavaleri: “C’è tanto entusiasmo, come tutti gli anni, una volta raggiunto l’obiettivo Playoff, perché giocarli è sempre molto stimolante. Sappiamo che i nostri avversari sono delle squadre molto forti, strutturate apposta per giocarsi anche loro il passaggio di categoria ma noi siamo pronte a scendere in campo e a fare il meglio possibile, pronte per andare in battaglia. Personalmente io sono sempre molto fiduciosa, conosco le mie compagne, la mia squadra e sono consapevole dei nostri mezzi. Inoltre i playoff sono sempre un campionato a sé per cui tutto può succedere”.