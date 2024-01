Si può essere felici a zero punti? L’esempio della Bracco Pro Patria in B2

Ultimo posto nel girone B della B2, 0 punti dopo 13 gare, un set vinto e 39 persi. Una lettura disattenta di questi dati potrebbe far pensare che il bilancio della prima squadra della Bracco Pro Patria sia fallimentare, ma non si può essere più lontani da questa constatazione. Nonostante la formazione milanese sia uno dei tre fanalini di coda della categoria ancora all’asciutto, l’ottimismo non può che regnare sovrano. Il motivo è presto detto: la società ha fatto una scelta ben precisa dopo i sogni di gloria della scorsa stagione, quando le biancoblu sfiorarono la Serie A2 al termine di un campionato al di sopra di ogni più rosea aspettativa.

La Pro Patria ha ricominciato dallo stesso tecnico di quella cavalcata, Luigi Brugnone, ripartendo però dalla B2 e puntando su un roster giovanissimo. La prima squadra è composta interamente da atlete Under 16 (sono nate tutte nel 2008) e questa esperienza in un campionato tanto competitivo non potrà che fargli bene. La classifica è l’ultimo dei pensieri della Bracco, l’importante è far maturare queste promettenti giocatrici che stanno comunque crescendo di giornata in giornata.

Giusto dieci giorni fa, le ragazze hanno conquistato il loro primo set stagionale, andando in vantaggio nel match del PalaNatta contro Cinisello e dandole filo da torcere anche nel terzo parziale. È la testimonianza più chiara della nuova maturità che stanno acquisendo le giocatrici. Tra l’altro, l’inizio del 2024 è stato più che positivo per i colori bianco e blu dopo un finale di 2023 entusiasmante con la vittoria del prestigioso torneo di Natale di Rovereto destinato alle formazioni Under 16.

A inorgoglire, poi, ci pensano le selezioni regionali per formare la squadra che rappresenterà la Lombardia al Trofeo delle Regioni del 2024: diverse atlete della Pro Patria sono state convocate, come ad esempio Emma Arosio, Marta Definis, Lucrezia Fortunato, Sara Iovane, Alice Pandolfi, Martina Di Ianni e Giorgi Charlotte Conga Espinosa. Una linea verde che coinvolge anche gli altri roster targati Pro Patria. La Serie D è composta da ragazze al primo anno di Under 16 che possono così intraprendere un percorso biennale di crescita individuale, senza dimenticare le altre categorie. In poche parole, un progetto solido e promettente che può accettare di buon grado le sconfitte come tappe inevitabili di questo cammino.