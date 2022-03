La Focol batte Palau, Valli: "Siamo state perfette"

È una Focol sublime quella che conquista una vittoria di grande spessore castigando la capolista Palau, mai battuta fino ad oggi con 15 successi in altrettante gare.

Netto il risultato di 3-1, con le sarde in corsa solo nel terzo set.

Raggianti i volti delle legnanesi al termine, ecco le parole del post gara.

Voci biancorosse:

Luigi Uma: "Abbiamo dimostrato di avere più gambe, più testa e anche più cuore, perché oggi le ragazze hanno tirato fuori tutto, si sono prese una bella soddisfazione. Sapevo delle singole che erano molto cariche e si è visto, è stato lampante. Sabato prossimo andremo a Volpiano, contro la terza, con cui abbiamo un conto in sospeso, non ci sono più partitelle ma solo belle partite. Abbiamo giocato tre settimane fa contro Volpiano e possiamo migliorare alcune cose che non sono funzionate, sono molto fiducioso".



Greta Valli: "Siamo state perfette, anche con l'aiuto della partita appena giocata abbiamo potuto migliorare le cose che non erano andate bene giovedì. Sicuramente è una bella prova per il morale ma non solo, è la conferma che siamo in grado di vincere queste partite, è una bella conferma per la squadra, possiamo vincere contro tutti. Adesso ci godiamo la domenica di riposo, poi ci concentreremo sulla prossima importante partita: stancante affrontare questi match tutti ravvicinati ma è anche un modo per tenere alta la concentrazione, se andiamo in questa direzione abbiamo tutte le possibilità di fare bene"