Focol impeccabile, contro Acqui Terme la vittoria è netta

Una Fo.Co.L in versione schiacciasassi porta a casa una vittoria da 3 punti senza che l'esito dell'incontro sia mai in discussione, facendo rispettare ancora una volta la ferrea legge del PalaVolley.

Vittima di questo sabato sera eccezionale da parte delle Coccinelle di coach Uma l'Arredofrigo Valnegri Acqui Terme, che ha impattato contro la compagine di casa, vogliosa di riscatto dopo la sconfitta di sette giorni prima a Torino.

Luigi Uma ha provato, nell'arco dell'incontro, diverse soluzioni, partendo con la coppia Simonetta-Roncato sulla diagonale principale, Mazzaro-Cavaleri in banda, Fantin-Frigo al centro e Lenna libero, per poi inserire in cabina di regia Marini e Broggio opposto, mentre al centro Venegoni ha dato il proprio contributo nel secondo e terzo set.

MVP dell'incontro Irene Mazzaro, anche top-scorer del match con 14 segnature, di cui 5 block-in, sugli 11 totali di squadra: un fondamentale che ha reso dura la vita all'attacco ospite.

Il prossimo appuntamento vedrà Legnano ospite della Visette di Settimo Milanese, quinta in campionato con 7 punti.

La cronaca:

Primo set: parte bene Legnano sfruttando un paio di errori avversari, poi doppio ace di Cattozzo porta avanti Acqui Terme (3-5). Risponde subito Cavaleri, nuovamente Mazzaro e Frigo (due ace e una fast) scavano il gap di vantaggio (13-8). Non arriva la reazione ospite e la Fo.Co.L incrementa il proprio margine grazie a Fantin e all'ace di Simonetta. Cambio ospite con Palumbo per Lombardi, ma manca verve nell'attacco dell'Arredofrigo Valnegri, quindi si va al secondo set sul 25-15.

Secondo set: avvio sprint con attacchi che sono raffiche per la Fo.Co.L, decisa a concludere la partita nel più breve tempo possibile. Mentre Lenna fa la voce grossa là dietro in difesa, sul fronte d'attacco Roncato apparecchia una tavola sempre imbandita a festa per le proprie compagne, sfruttando il centro, grazie agli inserimenti di Frigo e Fantin, e trovando sempre campo fertile con Cavaleri e Mazzaro in banda. Un parziale di 10-0, con Frigo al servizio, porta Legnano sul 18-4: doppio cambio con Acqui Terme che si gioca la carta Colombini per Lalli, mentre coach Uma cambia in regia, inserendo Marini in diagonale con Broggio, per poi far subentrare anche Venegoni a Frigo. Non cambia l'inerzia del set grazie ad una Fo.Co.L sempre divina che timbra punti su punti. Venegoni va a referto con una fast e con l'ace che chiude le danze, sempre sul +10.

Terzo set: Mazzaro e Broggio fanno subito 3-0, poi un timido rientro ospite (4-3) guidato dalle volitive Poggi e Colombini. Ancora doppia Mazzaro, seguita da capitan Cavaleri (7-3) e time out per coach Marenco (nel frattempo torna in campo Lalli per Lombardi). Acqui Terme pare reggere meglio l'urto degli attacchi casalinghi, ma la tranquillità dura poco: le mitragliatrici delle Coccinelle tornano a ruggire, Marini d'astuzia la mette a terra (14-9), poi fast di Fantin e muro di Frigo (18-12). Nel frattempo Mirabelli prova a guidare la carica delle sue, ma lo svantaggio sale a 7 lunghezze con Cavaleri e nel finale le ospiti devono cedere sotto i colpo di Mazzaro e Frigo, che spengono le luci sul terreno di gioco del PalaVolley.

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano-Arredofrigo Valnegri Acqui Terme 3-0

(25-15, 25-15, 25-17)

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano: Lenna (L), Consonni, Valli, Venegoni 2, Simonetta 3, Frigo 8, Brogliato (L), Marini 1, Bonato, Cavaleri 8, Fantin 7, Mazzaro 14, Roncato 2, Broggio 2. Allenatore: Uma. Assistente: Lumastro.

Note: 8 ace (6 errori in battuta), 52% in ricezione (25% perfetta), 37% in attacco, 11 muri.

Arredofrigo Valnegri Acqui Terme: Colombini 11, Ruggiero, Grotteria, Lalli, Zenullari (L), Poggi 4, Lombardi 3, Mirabelli 7, Palumbo 4, Moretto, Raimondo (L), Adani, Cattozzo 2. Allenatore: Marenco. Assistente: Astorino.

Note: 5 ace (9 errori in battuta), 52% in ricezione (13% perfetta), 24% in attacco, 3 muri.