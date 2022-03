La Focol Legnano vola a Palau per il primo round

Finalmente ci siamo: a tre mesi dal rinvio della decima giornata del campionato di serie B1 Girone A, che avrebbe visto le Coccinelle volare a Palau per lo scontro diretto con la capolista, eccoci giunti al giorno del recupero.

Nel pomeriggio di giovedì 17 marzo, la Pallavolo Capo d'Orso Palau ospiterà, alle 15.00, le Coccinelle della Fo.Co.L Volley Legnano, uno scontro al vertice che vede quindi per la prima volta in stagione affrontarsi la prima della classe con la diretta inseguitrice.

Le sarde per ora guardano tutti gli altri dall'alto in basso, forti dei loro 41 punti, frutto di quattordici vittorie in altrettante partite disputate, con un solo punto lasciato per strada, ad Acqui Terme, in virtù del successo per 3-2 sulle piemontesi.

Legnano segue a 5 lunghezze di distanza e non vede l'ora di lasciarsi alle spalle la sconfitta di Bra, maturata domenica in quattro set.



L'impegno infrasettimanale non spaventa le biancorosse che, con voglia e agonismo, arrivano al big match cariche e senza alcun timore.Quella di giovedì sarà soltanto la prima di due sfide al cardiopalma, con il ritorno al PalaVolley di Legnano in programma già sabato 19, alle 15.30.