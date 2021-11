Focol Legnano - Acqui Terme, le interviste post gara: "Contente dei tre punti"

La Focol Legnano conquista, in questa 4° giornata, un'altra vittoria importantissima contro Valdagri Acqui Terme e tiene in pugno il 2° posto a 9 punti appaiata alla Savis Cargo Broker Torino.

Queste le parole di alcune delle protagoniste al termine.

Chiara Lenna: "È stato bello per me tornare in campo, in questa stagione non avevo ancora giocato ed è stato l'esordio in B1, quindi sono contenta. In più abbiamo vinto bene 3-0, quindi benissimo. Ora pensiamo alla prossima, fino a marzo sarà così, si archiviano subito le partite per poi tornare in palestra ad allenarsi con nuovi obiettivi".

Chiara Marini: "Sono entrata non nella mia miglior prestazione però ci sta, poi vedremo le statistiche. Sapevamo che era una partita difficile in cui dovevamo tenere sempre alta l'attenzione, siamo state brave a rimanere sempre sopra e a non farci prendere: tre punti fanno sempre bene".

Irene Mazzaro: "È andato tutto bene, abbiamo vinto e sono contenta, erano tre punti da portare a casa e adesso si pensa subito alla prossima trasferta".