La Focol Legnano dà il benvenuto al nuovo ds: Roberto Liss

La società G.S. Fo.Co.L Volley Legnano comunica che, per la stagione 2022/2023, Roberto Liss ricoprirà l'incarico di Direttore Sportivo.

Già dirigente biancorosso nei primi anni 2000, per Liss quello al PalaVolley è un ritorno, come tiene a specificare lui stesso: "Torno in Fo.Co.L dopo circa una decina d'anni, sono partito come giocatore nella Pallavolo Legnano, dove ho svolto anche il ruolo di allenatore e presidente. Poi non ho più allenato e dopo la fusione con Fo.Co.L ho lavorato come Direttore Sportivo, in Serie C, che abbiamo vinto. Poi siamo stati tre anni bene in B2, per poi avere un passaggio in B1, con un parco di atlete giovani".

"Per questioni lavorative ho avuto un periodo di pausa nel 2010, sono poi rientrato sul giovanile in UYBA nel 2014 circa, e ci sono rimasto finché non è cambiata la proprietà. Mi sono trasferito due anni a Genova, poi ad Acqui Terme, dove sono rimasto fino a poco fa".

Poi il ritorno a Legnano: "Sono felice di questo ritorno in Fo.Co.L, cerco di portare il mio bagaglio di esperienze dopo tutti questi cambiamenti. Bisognerà lavorare sulla prima squadra, motore di tutto quello che viene sotto, a livello giovanile, dove bisogna portare qualche novità, con pazienza".

"Sul momento attuale dico che la squadra a questo punto ci è arrivata per merito e non per demerito degli altri, progressivamente è cresciuta, sia come gruppo sia come individualità. L'esperienza di questa B1 deve essere importante per la pianificazione della prossima stagione, la società avrà nell'ambiente un altro blasone, rafforzato da questo ultimo anno".