La Focol Legnano chiude la stagione con tanti "Grazie"

Dopo due promozioni consecutive che hanno portato la Fo.Co.L dalla serie C alla B1, un’altra stagione da incorniciare che ha visto le coccinelle nuovamente protagoniste anche nella terza serie nazionale, con una cavalcata condita da 17 successi in regular season che ha portato al secondo posto in graduatoria e ai conseguenti playoff per la Serie A, interrottisi in semifinale.

Il punto più alto nella storia del team biancorosso pone in copertina le giocatrici che, sabato dopo sabato, hanno dato lustro e onorato al meglio la maglia della Focol ma non solo loro, c’è un intero staff che merita solo applausi per tutto il lavoro svolto.

A questo proposito la società ha voluto ringraziare pubblicamente ogni componente della società, ecco il comunicato ufficiale apparso sui canali della Focol.

“Il punto più alto nella storia della Focol è stato raggiunto da queste giocatrici: capitan Valentina Cavaleri, Greta Valli, Irene Mazzaro, Ludovica Bonato, Martina Brogliato, Chiara Lenna, Ilaria Simonetta, Elisa Broggio, Marta Roncato, Chiara Marini, Laura Frigo, Sara Fantin e Beatrice Venegoni.

Grazie a loro e a chi, dalla panchina, le ha guidate, quindi un ringraziamento speciale a coach Luigi Uma, insieme alla sua assistente, Stefania Lumastro.

Allenatori che hanno condiviso il cammino con lo staff, composto dal team manager Lorenzo Bernini, dalla fisioterapista Chiara Pozzi e dal preparatore atletico Valerio Povia, insieme allo scout Manuel Marigliano, neo Direttore Sportivo.

Il grande lavoro della famiglia biancorossa ha però radici profonde che trovano nella partita del sabato soltanto l’apice più evidente: ma dietro c’è una collaborazione fitta, un impegno costante da parte di tutti, a partire dal Presidente, Maurizio Vigolo, e dal suo vice, Massimo Venegoni.

Poi vengono i membri del Consiglio Direttivo: Ilaria Nebuloni, Maurizio Brogliato e Mattia Ceriotti.

Ma i ringraziamenti proseguono, perché una società e una squadra sono organismi complessi, in cui diversi reparti collaborano per arrivare ad uno scopo comune:

Addetta agli arbitri: Emilia Colombo

Addetto al tabellone elettronico: Alberto Lenna

Segnapunti: Marco Cavaleri

Addetto Stampa: Alberto Gallo Stampino

Addetto al defibrillatore: Dottor Pierfranco Caprioli

Medico sociale: Dottor Gianpiero Tonnarelli

Speaker: Giovanni Colombo

Addetti agli ingressi: Giorgio Broggio e Orazio Bonaccorso

Addetto all’impianto: Lordy Meija

Responsabile bar: Paola Poretti

Un caloroso ringraziamento alla nostra Curvetta, capitanata dal già citato Mattia, insieme a Matteo Pisoni, Alessandro Pesce e Filippo Gorletta, per il tifo e il continuo supporto.

Grazie agli sponsor, per esserci stati accanto e aver creduto fin dall’inizio al nostro progetto: Ma.Ro. di S. Roberto e B. Maurizio snc, Emmeci srl, Loby’s di Lobello Celestina, Battilana Ecoservizi srl, Sandro Berra Private Banker Fideuram, Riparo iPhone di Mattia Ceriotti, Ristorante Pizzeria Al Borgo Antico, Dr Pierfranco Caprioli Odontoiatria, Fondazione Bianca Ballabio, AVIS Legnano sezione Cristina Rossi, Theoria Milano, Nuove Energie spa Legnano, BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, Nupi Industrie Italiane, Sport Legnano.

Ai media che ci hanno seguito durante la stagione e hanno dato spazio sulle proprie pagine alle nostre vicende, e ai fotografi, Andrea Marchioro, Gianluigi Rossi e DavideCarabelli, per aver immortalato le nostre gesta.

Grazie all'Avvocato Massimo Schieppati, sempre al nostro fianco.

Grazie alle ragazze del settore giovanile e ai loro allenatori, perché non va dimenticato che ogni squadra pone le proprie basi nella preparazione delle più piccole, dal minivolley, sempre presente a tifare la prima squadra al PalaVolley, con Luigi Uma, Claudia Fusè e Lucrezia Marinoni, passando per Under 13 e 14, guidate da coach Stefania Lumastro, con Stefano Speroni e Luca Viglino rispettivamente in Under 16 e Under 18?/1^ Divisione, entrambi capitanati da coach Antonio Matrone.

Grazie poi ai dirigenti del settore giovanile Alessandro Timpone, Antonello Bonzi, Savino Maiello e Mauro Zona e ai genitori che hanno collaborato con passione per coronare il sogno delle nostre Coccinelline.

Senza tutti voi la stagione 2021/2022 non sarebbe stata la stessa: grazie per aver contribuito alla causa biancorossa, per questa Fo.Co.L diventata ormai la nostra seconda famiglia".