Focol Legnano, i commenti post vittoria. Brogliato: "Ci siamo sciolte dopo il primo set"

Finisce 3-1 la gara tra Focol Legnano e Libellula Bra, ecco la voce delle protagoniste

Martina Brogliato: "Siamo partite contratte, non so bene cosa sia successo, si percepiva un po' di tensione in campo, ma dovevamo solo studiarle. Poi quello fatto durante la settimana è venuto fuori, ci siamo sciolte ed è andata liscia come l'olio. È dall'inizio che tutte abbiamo voglia di giocare la sfida di Palau, sarà una trasferta impegnativa anche per la logistica, ma la motivazione e la voglia di affrontare il match prima-seconda prevarrà".

Ilaria Simonetta: "Arriviamo con questa vittoria alla prossima sfida importante, in Sardegna contro Palau: prima contro seconda, per cui lunedì riprendiamo subito per studiare l'avversaria".

Fo.Co.L Volley Legnano-Libellula Area Bra 3-1

(20-25, 25-19, 25-14, 25-22)

Fo.Co.L Volley Legnano: Lenna (L), Caprioli, Valli 11, Venegoni, Simonetta 18, Frigo 11, Brogliato (L), Marini, Bonato, Cavaleri, Fantin 8, Mazzaro 9, Roncato 5, Broggio. Allenatore: Uma. Assistente: Lumastro.

Note: 10 ace (17 errori al servizio), 57% in ricezione (34% perfetta), 29% in attacco, 12 muri.

Libellula Area Bra: Rivetti 6, Braida 5, Cammardella (L), Ambrosio, Nonnati 6, Montà, Batte 11, Venturini 8, Rolando 2, Sturaro 1, Fea (L), Giombini 3. Allenatore: Relato. Assistente: Trentini.

Note: 7 ace (13 errori in battuta), 56% in ricezione (26% perfetta), 20% in attacco, 12 muri.