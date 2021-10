Focol Legnano in crescita nel test match con Garlasco

Allenamento congiunto tra la Focol Legnano e Garlasco con le ragazze di Pavia che s’impongono 3-1 (22-25, 22-25, 25-18, 22-25). Buona prestazione delle legnanesi, in crescita rispetto agli impegni affrontati lo scorso weekend a Concorezzo. Nonostante sia trascorso poco tempo, infatti, e con un solo allenamento in mezzo, nel test match con Garlasco le coccinelle hanno tradotto in campo gli insegnamenti ricevuti, finendo per piegarsi alle avversarie soltanto per via di singoli episodi. Coach Uma ha potuto ancora una volta provare diverse soluzioni, studiando quindi l'approccio della squadra, architettata di momento in momento, in modo differente.

I primi due set, entrambe vinti da Garlasco, hanno visto Legnano con lo stesso 6+1: Roncato al palleggio, in diagonale Simonetta, Venegoni e Frigo al centro, Mazzaro e Valli in banda e Brogliato libero. Primo avvicendamento nella terza frazione, grazie all'ingresso di Broggio per Venegoni, seguito dal cambio in banda Cavaleri - Mazzaro e in seconda linea Lenna-Brogliato. Nel quarto set Roncato cede il posto in regia a Marini, mentre si rivede Venegoni, che subentra a Frigo, facendo coppia al centro con Broggio.

I commenti delle biancorosse

Valentina Cavaleri: "Al di là del risultato si vede che ci manca un po' il campo ma iniziamo a ingranare, rispetto al torneo di sabato ci siamo perché più stiamo in campo più miglioriamo. Venerdì abbiamo un'altra uscita e servirà ancora per crescere ulteriormente. Andiamo a Villa Cortese, sarà bello perché è sempre un derby, anche se amichevole".

Ilaria Simonetta: "Più giochiamo insieme più ci troviamo, più escono gli schemi. Giocare serve moltissimo per andare a ottimizzare quanto provato durante la settimana in allenamento, meccanismi, abitudini di squadra che solo stando in campo insieme vengono perfezionati".