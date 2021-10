La Focol Legnano è impeccabile, Caselle volley paga dazio: 3-0

La Focol Legnano si riscopre seconda in classifica, con due vittorie a referto in altrettante uscite e con in archivio una prova di grande personalità e solidarietà contro Caselle Volley. Il finale è di 3-0 con i parziali di 25-22, 25-23, 25-17.

Pronti, via Simonetta e Valli spingono sul 3-1, Caselle replica e si apre una fase punto a punto destinata a durare praticamente fino al termine del set. Funziona il muro ma Fragonas dall'altra parte pesca due ace (5-8), Legnano recupera grazie a Mazzaro, Roncato e Valli (8-9), poi arriva il sorpasso con lo show di Simonetta che mette a terra tre punti consecutivi per il 12-11. Camperi e Fano rispondono subito ma la doppia fast di Fantin tiene avanti le milanesi. Fase tesa e concitata fino al 21-21 quando arriva la sterzata decisiva da parte delle biancorosse, Simonetta e Valli determinanti in attacco, e la Fo.Co.L chiude la pratica sul +3.

Nel secondo set Caselle parte col turbo (0-3, 1-5, 4-8) e sembra avere in mano le sorti del set, ma deve fare i conti con la quadratura e la voglia della Focol, mai doma. Brogliato è solidissima in difesa, davanti tutte le attaccanti sono una sicurezza. Mazzaro e Simonetta fanno partire la rincorsa, Valli e Frigo (fast e muro) la concludono (12-13). Per le piemontesi Fragonas, ben imbeccata da Garrafa, tiene a galla le sue, ma la storia del set è scritta. Parità sul 16-16, Camperi concede alle sue il +2, Valli e Frigo accorciano di nuovo, Caselle si illude (20-22), poi deve fare i conti con Mazzaro e Roncato (22-22). Di qui una discesa verso il 2-0 per Legnano: Nuccio forza in battuta ed è out, così come fuori è la fast di Mabilo che chiude consegna il set alle padrone di casa 25-23.

Nel terzo parziali il leitmotiv del match è ormai segnato, l'orchestra biancorossa suona una sinfonia implacabile che assorda con la bellezza del gioco espresso dalle ragazze in campo. 2-1, 6-2, 8-3 e la Fo.Co.L vola sulle ali di un entusiasmo travolgente, complice anche la presenza del pubblico. Roncato pennella e le compagne non fanno altro che finalizzare, concedendo poco o nulla. Caselle sbatte contro una Fo.Co.L perfetta e alla fine si deve arrendere., è 3-0.

Fo.Co.L Volley Legnano-Caselle Volley 3-0

(25-22, 25-23, 25-17)

Fo.Co.L Volley Legnano: Lenna (L), Valli 10, Venegoni, Simonetta 15, Frigo 8, Brogliato (L), Marini, Bonato, Cavaleri (C), Fantin 6, Mazzaro 14, Roncato 2, Broggio. Allenatore: Uma. Assistente: Lumastro.

Note: 5 ace (10 errori in battuta), 59% in ricezione (25% perfetta), 39% in attacco, 9 muri.

Caselle Volley: Viesti, Borsero, Pasca, Garrafa Botta (C), Nuccio 5, Fano 5, Bosi (L), Mabilo 8, Fragonas 11, Gilardino (L), Camperi 14, Nogarotto. Allenatore: Perrotta. Assistente: Bonino.

Note: 4 ace (7 errori in battuta), 45% in ricezione (20% perfetta), 34% in attacco, 6 muri.

Arbitri: Di Gaetano - Sinacori