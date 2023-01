Focol Legnano, lungo stop per Greta Valli che ha riportato serie lesioni al ginocchio sinistro

Brutta tegola per la Focol Legnano all’indomani del big match perso al tie-break contro la capolista Costa Volpino. Un infortunio terrà fuori dai campi da gioco Greta Valli, con la prospettiva di una stagione sportiva terminata prima del previsto.

Ecco quanto la stessa compagine lombarda ha scritto tramite i propri profili ufficiali e le parole del presidente Maurizio Vigolo: “La società G.S. Fo.Co.L Volley Legnano comunica che, a seguito dell’infortunio occorso durante la partita casalinga di campionato contro CBL Costa Volpino, l’atleta Greta Valli ha riportato serie lesioni al ginocchio sinistro che la terranno lontana dai campi da gioco per un lungo periodo. Greta intraprenderà uno specifico percorso riabilitativo seguita anche dallo staff biancorosso ed accompagnata e sostenuta dalla grande famiglia Fo.Co.L.”.

Non è mancato ovviamente l’in bocca al lupo per i prossimi mesi: “A Greta i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione, certi che la sua tenacia ed il suo amore per il volley saranno la marcia in più per superare anche questa sfida, ritornando in campo il prima possibile al fianco delle compagne”.

Nel corso del prossimo weekend Legnano terminerà il proprio girone d’andata con la consapevolezza di rimanere al secondo posto. La classifica del girone B della Serie B1 di volley femminile vede Costa Volpino in testa con 33 punti (e una partita in più), mentre la Focol e a sette lunghezze, dunque in caso di vittoria perfezionerà il giro di boa a 4 punti dalle prime della classe. Le Coccinelle saranno di scena in Sardegna, per la precisione sul campo della Capo d’Orso Palau, cercando anche di tenere a distanza la terza forza del campionato, l’Enercom Crema.