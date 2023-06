Focol Legnano nel segno della continuità: capitan Cavaleri e Lenna rinnovano per un altro anno

Si volta pagina, lasciandosi alle spalle la stagione 2022/2023, e si riparte con lo sguardo proiettato al futuro, verso il prossimo campionato della Focol Legnano, consapevoli che, quando raggiungi certi obiettivi per due anni consecutivi certo il focus è tutto orientato sull'eguagliarli e, chissà, superarli, perché per vincere non ci si deve mai porre limiti. E per vincere servono pianificazione, organizzazione e, ovviamente, tanta passione, perché alla fine sono sempre le emozioni che governano il mondo. Ed è pertanto con grande emozione e gioia che il club lombardo ha annunciato che le due veterane del gruppo, Capitan Valentina Cavaleri e Chiara Lenna, schiacciatrice e libero, vestiranno la gloriosa casacca biancorossa rispettivamente per il tredicesimo e quattordicesimo anno di fila!

È un grande vanto l'aver cresciuto due giocatrici che si sono fatte spazio dal settore giovanile, passando alla 1^ Divisione, poi Serie D, C, B2 e B1, crescendo anno dopo anno, guadagnando promozioni una dopo l'altra sul campo, con fame, determinazione, spirito di sacrificio. Così Valentina Cavaleri tramite i canali ufficiali della società: “Credo che siano poche le amicizie che sul campo possano durare così tanto e le persone che riescono a giocare insieme per così tanti anni; oltre ai 13 anni in Fo.Co.L infatti ce ne sono tre in Yamamay, per cui io e Chiara giochiamo insieme da veramente tantissimo tempo, non so se riuscirei ad immaginare una stagione senza di lei. Sono orgogliosa di questo cammino con lei perché dimostra che siamo sempre riuscite a crescere insieme, se siamo ancora qui al terzo anno di B1 di fila, dopo essere partite in 1^ Divisione”.

Queste invece le impressioni di Chiara Lenna: “Con questo quattordicesimo anno che sta per iniziare arrivo ad aver trascorso esattamente metà della mia vita alla Fo.Co.L, nonché 2/3 della mia carriera pallavolistica. Sono felice e orgogliosa di poterne far parte di nuovo, perché la Fo.Co.L ormai per me è una grande famiglia, mi sento parte al 100% di questa squadra, di questa società e non posso che essere felice di continuare ad esserne membro. E sono ancora più felice perché prosegue un percorso con tante persone incontrate in questi anni, in particolar modo Valentina, con cui condivido una grande amicizia da tantissimi anni, da ancora prima che arrivassimo a Legnano, quindi sono contenta di poterla avere ancora come amica, compagna e Capitana della squadra”.