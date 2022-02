La Focol Legnano non fa sconti a Novate: 3-0

Una Fo.Co.L da sballo archivia la pratica Novate in poco più di un'ora di gioco, mettendosi così alle spalle la prima sfida casalinga della settimana: ora subito testa al recupero dell'undicesima giornata, mercoledì sera contro Volpiano, mentre sabato, sempre al PalaVolley, arriverà la Virtus Biella.

Cavaleri e compagne hanno saputo ben dosare le energie in vista dei prossimi impegni, pur gestendo con altissima concentrazione il match di sabato sera, mettendo in chiaro ancora una volta il leitmotiv della stagione biancorossa: la Fo.Co.L è un osso ancor più che duro e il PalaVolley è una rocca difesa con ogni mezzo.

Undicesimo successo stagionale, nono consecutivo, ottavo 3-0 dall'inizio del campionato: è con questi numeri che le Coccinelle intendono fare paura ad ogni avversario.

La coralità delle biancorosse è un fattore determinante in ogni incontro e anche ieri ha fatto la differenza, con diverse atlete avvicendate in campo da coach Uma, sapiente nel gestire la rosa, e così ancora una volta raccontiamo una partita a senso unico, in cui le avversarie di turno hanno sì trovato il proprio momento buono, nel terzo set, ma soltanto per un leggero sfogo poi, come un fulmine, le nostre ragazze hanno squarciato di netto il set per poi far calare i titoli di coda.

Le biancorosse, ai margini dell'incontro, hanno posato accanto ad uno striscione con la scritta #StopWar, appeso a bordocampo dai nostri tifosi, per manifestare la propria contrarietà al conflitto.

La cronaca:

Primo set: il 4-0 iniziale pone già le basi per l'inerzia della partita; Novate non reagisce e subisce ancora (9-2) con Frigo abile a muro, Roncato brillante e astuta e le attaccanti sempre propositive. Coach Cannone sfrutta subito i due time-out a disposizione ma la sua squadra non riesce a dare la giusta sterzata, così le nostre ne approfittano e scappano (15-5), sfruttando errori avversari e capitalizzando ogni attacco a disposizione, soprattutto con Valli, molto prolifica in questa fase. Fuori Frigo e Simonetta, dentro Venegoni e Broggio, le biancorosse proseguono nel proprio incedere, concedendo un leggero attimo di relax e quindi un buon parziale a Novate, ma nel giro di poco arginano l'avversario, cambiando campo sul +9.

Secondo set: nuovamente 4-0, con la subentrata Cavaleri a sbloccare il tabellino, seguita poi a ruota da Fantin, decisiva anche dai 9 metri, e Simonetta, prorompente col suo mancino (10-1). La stessa Simonetta cede il posto nuovamente a Broggio, poco dopo Mazzaro rientra in campo per Valli, e la stessa n.16 piazza quattro punti quasi di fila che rispediscono al mittente i tentativi di rientrare in partita (18-7), già precedentemente ammortizzati dagli interventi maiuscoli di Brogliato prima e Lenna poi, entrambe protagoniste in seconda linea. Negli scambi finali Broggio e Cavaleri incrementano il gap, con Mazzaro a stampare il 25-12 finale.

Terzo set: Novate con l'orgoglio riesce a restare a gala per la prima parte del set, nonostante inizialmente subisca il turno in battuta di Bonato, inserita da coach Uma per Mazzaro. Si procede in parità (7-7), poi primo strappo biancorosso con Broggio, Cavaleri e Venegoni, ma le ospiti questa volta non stanno a guardare e recuperano (10-11), restando aggrappate fino al 16-15 ad una Fo.Co.L che sta soltanto cercando il momento propizio per innestare l'ottava e andare a vincere l'incontro. Momento che arriva con Broggio in battuta, brava nel mandare a terra un buon ace, dopo aver già colpito in attacco. Venegoni ne segue l'esempio a muro e Cavaleri chiude il break sul +5. Novate rientra grazie a Banfi, brava nello sfruttare il suo servizio tagliente, ma rallenta il ritmo nel finale, mentre le Coccinelle restano attente e concrete.

La voce delle protagoniste:

Marta Roncato: "Non mi piace farmi i complimenti da sola, abbiamo giocato tutte bene, siamo state brave, non era facile perché bisognava tenere la concentrazione, non dovevamo perderci via, siamo state abili nel rimanere unite e a non mollare. Sarà una settimana impegnativa, mercoledì incontreremo Volpiano, squadra da non sottovalutare, in settimana non sarà facile giocare ma ci stiamo preparando al meglio, come sempre".

Elisa Broggio: "Abbiamo sempre mantenuto alta la concentrazione, cosa che ci ha aiutate a uscire anche dai momenti complicati, quando si sono creati, quindi sicuramente il lavoro di testa paga sempre. Il mese di marzo sarà impegnativo, con anche la trasferta in Sardegna, ma lo affronteremo e ne usciremo al meglio".

Fo.Co.L Volley Legnano-Pol. Coop Novate 3-0

(25-16, 25-12, 25-21)

Fo.Co.L Volley Legnano: Lenna (L), Bonafin, Valli 6, Venegoni 2, Simonetta 5, Frigo 5, Brogliato (L), Caprioli, Bonato 3, Cavaleri 4, Fantin 7, Mazzaro 10, Roncato 2, Broggio 7. Allenatore: Uma. Assistente: Lumastro.

Note: 10 ace (5 errori in battuta), 41% in ricezione (18% perfetta), 33% in attacco, 6 muri.

Pol. Coop Novate: Stefani 6, Piotto, Fantini (L), Gallo A. (L), Panza, Pegoraro 6, Maletti 5, Banfi 13, Martinoli, Mandotti 5, Gallo S., Guerriero 2. Allenatore: Cannone. Assistente: Quintile.

Note: 7 ace (11 errori in battuta), 43% in ricezione (17% perfetta), 20% in attacco, 11