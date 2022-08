La Focol Legnano è pronta a ricominciare, il ds Marigliano: "Finalmente in campo"

Volge al termine la pausa estiva e fervono i lavori al PalaVolley per la ripresa ufficiale delle attività pallavolistiche, non solo per la B1, che riassaggia il campo a partire dal 29 agosto, ma per tutte le squadre biancorosse che scalpitano per rimettersi in gioco dopo le vacanze.

La struttura della società di via Milano vede impegnate decine e decine di atlete, seguite quotidianamente dai rispettivi staff per ogni categoria: dopo la B, fiore all'occhiello della Fo.Co.L, ecco il gruppo di Prima Divisione, poi Under 16, Under 14, Under 12 e Minivolley, il tutto coadiuvato da una dirigenza attenta ad ogni dettaglio e da tutti i collaboratori che lavorano con impegno per gestire al meglio l'organizzazione biancorossa.

Chi meglio del Direttore Sportivo, Manuel Marigliano, poteva tagliare ufficialmente il nastro per l'avvio della stagione 2022/2023?Ecco dunque la sua analisi, dopo i mesi estivi che lo hanno visto al lavoro per arrivare pronti a questo giorno: “Finalmente arriviamo al campo, dopo un periodo di organizzazione delle varie attività, degli staff e di tutto ciò che ne consegue. La ripresa sarà un feedback immediato per tutto il lavoro svolto fin qui. Innanzitutto voglio ringraziare la dirigenza e gli sponsor per la fiducia accordata, per l'aiuto che ciascuno ha dato: è un lavoro di squadra ben visibile, un grande punto di forza”.

Quanta voglia c'è di ricominciare? “Tanta, siamo tutti molto carichi, quindi sono certo che tutte le nostre squadre daranno il massimo per riprendere al meglio l'attività pallavolistica che tanto ci è mancata in questi mesi estivi di pausa fra una stagione e l'altra”.



Partiamo dalla B, cosa ci puoi dire sul gruppo che ritroviamo al palazzetto agli ordini di coach Uma? “L'intento, di comune accordo con lo staff tecnico e la dirigenza, era di mantenere l'ossatura della squadra, dati gli ottimi risultati dello scorso anno e l'ottimo clima che si è creato in palestra: 9/13 della squadra sono confermati, poi per completare il roster abbiamo puntato su tre ragazze giovani, fisicamente pronte per questa categoria e già impegnate in queste categorie, ovvero Banfi, Monni e Carcano, che ha già giocato qui, guadagnandosi la promozione dalla B2 alla B1. Monni e Banfi sono molto giovani ma hanno già calcato i palchi dei campionati nazionali, la prima palleggiatrice, mentre la seconda, banda, è stata nostra avversaria a Novate lo scorso anno. Abbiamo chiuso la squadra con l'innesto importante di Aliberti: era determinante trovare un centrale con le sue caratteristiche che si adattasse perfettamente al gioco di coach Uma. La rosa è molto equilibrata e competitiva, stimolante per le ragazze che lavoreranno per ottenere il posto in campo al sabato, data la profondità dell'organico, e sono certo che Luigi troverà sempre le soluzioni giuste per la nostra formazione”.

Guardando al prossimo campionato, vuoi fare delle previsioni? “È difficile fare un bilancio in anticipo, dato che il girone è interamente nuovo: eccetto Palau, le altre squadre sono delle novità, si sono rafforzate tutte ma noi daremo del filo da torcere a ogni avversaria e daremo il nostro meglio per ottenere il massimo, sono fiducioso: la squadra che abbiamo costruito ci darà delle soddisfazioni”.