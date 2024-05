La Focol Legnano rinuncia alla Serie A2, la delusione dei tifosi: “Una doccia gelata”

Dai cinque giorni di Michele Zarrillo a quelli della Focol Legnano, il risultato finale non cambia: in entrambi i casi prevale un sentimento di delusione e tristezza. Della canzone composta trent’anni fa si sa praticamente tutto, mentre le 120 ore del club lombardo si riferiscono al periodo tra la conquista della Serie A2 di volley femminile all’annuncio ufficiale della rinuncia.

L’impresa di pochi giorni fa delle Coccinelle è stata dunque vanificata dal comunicato societario che non lascia spazio a dubbi: “La Focol Legnano comunica che a malincuore e dopo attente valutazioni di rinunciare a disputare la stagione 2024-2025 di Serie A2 e di cedere pertanto il titolo di categoria”. Era quasi la mezzanotte scorsa, l’ora in cui, sempre prendendo spunto dal mondo musicale, si spengono i rumori e le strade sono deserte e silenziose: la nota della Focol, però, non poteva passare sotto silenzio e in effetti i commenti social sono aumentati di minuto in minuto.

Oltre alla comprensibile amarezza, c’è anche chi ha lanciato accuse pesanti, come ad esempio quella di aver messo in vendita di proposito il titolo per fare cassa. La società ha comunque risposto prontamente a queste osservazioni, sottolineando come la scelta non sia stata semplice e come non si conosca a fondo il lavoro che c’è dietro queste situazioni.

Non è mancato però chi ha fatto sentire il suo pieno appoggio, parlando di una decisione da rispettare e della convenienza di partecipare a un campionato più tranquillo per riprovare la scalata nel corso della prossima stagione. La Focol Legnano non è la prima e non sarà probabilmente l’ultima squadra di pallavolo protagonista di una marcia indietro del genere: la favola delle Coccinelle, però, avrebbe meritato un finale ben diverso da quello che si è prospettato nelle ultime ore.