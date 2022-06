La Focol Legnano saluta quattro Coccinelle

Una stagione senza precedenti, quella da poco conclusa, che ha visto le Coccinelle arrivare a toccare il punto più alto della propria storia: i playoff per la Serie A.



Mai prima, infatti, il team biancorosso si era spinto tanto in avanti, risultato figlio dell'impegno di società e squadra. Ora, però, è già tempo di guardare oltre provando a costruire una squadra competitiva anche per il prossimo anno.

La società legnanese parte dai saluti e comunica l'interruzione del rapporto con quattro coccinelle che hanno sempre dato tutto per la causa.

Ecco il comunicato ufficiale:

Oggi dobbiamo però salutare quattro atlete che, nella prossima stagione, non faranno più parte del gruppo biancorosso: Chiara Marini, Beatrice Venegoni, Ludovica Bonato e Laura Frigo, a loro va tutta la nostra gratitudine per la passione profusa in campo ogni sabato.

Alcune cresciute nel nostro settore giovanile e Coccinelle da anni, altre arrivate lo scorso campionato, tutte hanno dato il proprio contributo per il raggiungimento dell'importante risultato ottenuto, per questo la Società si stringe a loro in un forte abbraccio.

Grazie ragazze, per tutto quello che avete dato e per aver indossato con orgoglio la nostra maglia: in bocca al lupo per le sfide che ora vi attendono, in campo e fuori.