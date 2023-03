B1. Focol Legnano in campo a Trescore Balneario per difendere il secondo posto

Per la diciottesima giornata di campionato la Focol Legnano di coach Luigi Uma se la vedrà lontano da casa contro la Pallavolo Don Colleoni di Trescore Balneario: la compagine bergamasca, attualmente settima in classifica, è infatti il prossimo avversario delle biancorosse. La squadra allenata da coach Alice Bonetti ha avuto fin qui un rendimento altalenante in stagione, con nove successi e sette sconfitte, fra cui il 3-0 del PalaVolley nella gara di andata, ma la settima posizione in classifica non deve ingannare.

Nel roster bergamasco infatti figurano nomi altisonanti quali Rettani al centro, Baldi in banda e l'opposto Lodi, oltre a diverse giovani dal sicuro avvenire: un avversario dunque tosto per una Focol che però non è solita farsi impensierire da nessuno e affronta sempre con astuzia e determinazione ogni circostanza. Reduci dal successo al quinto set contro la Clerici Auto Cabiate, Cavaleri e compagne partono alla volta di Trescore con l'obiettivo di inanellare il quattordicesimo sigillo e difendere quindi la seconda piazza, incalzata dal basso da una Pro Patria Milano che insegue a una sola lunghezza. Il fischio d'inizio è in programma per le ore 21:00 di domani, sabato 4 marzo 2023, con consueta diretta sul canale YouTube della società legnanese.