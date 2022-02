La Focol Legnano verso Orago per prolungare la striscia positiva

Turno domenicale per la Fo.Co.L Legnano che se la vedrà, nella giornata di domani, contro la Mondialclima Orago, ultima in classifica e reduce dall'unico punto racimolato fin qui, contro Novate.

Cavaleri e compagne, che hanno sfidato anche questa settimana una formazione di più alto livello in un allenamento congiunto, arrivano a questo impegno in gran forma, visto il 3-0 rifilato alla Visette sabato scorso, alla prima partita dopo due mesi di stop.

In classifica le Coccinelle occupano stabilmente la seconda piazza, all'inseguimento di Palau, e godono di un punto di vantaggio sulla terza, Caselle, ma con il vantaggio di una gara in meno disputata.

Ad introdurre la diciassettesima giornata di campionato i due dirigenti biancorossi, Maurizio Brogliato e Mattia Ceriotti.

Maurizio Brogliato: "Di scontato nello sport non c'è nulla, sicuramente quella di domenica sarà una partita in cui dovremo tenere alta l'attenzione. Le ragazze sono concentrate, arriveranno nelle migliori condizioni, non abbasseranno la guardia, hanno mentalità, forza e voglia di portare a casa questa partita".

Mattia Ceriotti: "Domenica contro Orago l’obiettivo è prolungare la striscia positiva di risultati. Giocare contro l’ultima in classifica non deve essere fuorviante, ogni avversario va affrontato con concentrazione e con la giusta testa, ma mi fido ciecamente delle ragazze, le ho viste in questa settimana in allenamento sostenere ogni sessione molto seriamente, come è loro solito. Stanno lavorando duramente da settembre e i risultati premiano questo impegno".