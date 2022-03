La Focol non si ferma più e schianta anche Volpiano: 3-0

Super Coccinelle! Ad una settimana esatta dal successo pieno contro la capolista Palau, mietono un'altra vittima illustre, condannando Volpiano alla sconfitta interna in tre set, senza diritto di replica. Un assolo biancorosso dall'inizio alla fine del match, con le piemontesi brave nel provare a ritagliarsi qualche sprazzo, soprattutto nel terzo set, ma incapaci di avere la meglio sul carattere biancorosso.

Tre punti quindi per una Legnano caparbia e dominante, seconda in classifica a +2 su Caselle, mentre Volpiano scivola al quarto posto.

Le ragazze di Luigi Uma hanno interpretato la partita nel migliore dei modi, mettendo in pratica quanto imparato nella sfida di andata e poi studiato e ristudiato in settimana, in allenamento, con superlativa lucidità.

Cannoniera dell'incontro Simonetta, con 16 marcature, seguita in doppia cifra da Mazzaro (12) e Valli (10), Fantin e Frigo (8 punti a testa) sempre sul pezzo quando chiamate al centro dalla regista Roncato. L'opposto legnanese protagonista anche a servizio: 3 ace portano la sua firma, sugli otto di squadra (2 a testa per Fantin e Mazzaro, uno di Roncato).

Ottima prova anche del muro (9 block-in), pregevole e determinante nello spegnere sul nascere gli attacchi piemontesi che, quando per caso passavano, trovavano nella nostra difesa le migliori e spettacolari risposte, con la solita saetta fucsia Brogliato a sgusciare di qua e di là.

Sabato prossimo si torna al PalaVolley, ospite Trecate, per mettere in cassaforte altri punti importanti in chiave playoff.

Voci biancorosse:

Ilaria Simonetta: "Non me l'aspettavo così, poi la palestra è difficile per via delle misure e delle luci, ma siamo state bravissime, abbiamo sbagliato pochissimo, abbiamo tirato e difeso tutto. Far male all'avversario è il mio compito, sono soddisfatta per quello che ho fatto io e per come abbiamo lavorato di squadra, quando siamo state sotto abbiamo recuperato bene quindi tanta roba".

Martina Brogliato: "Siamo state impeccabili, fisicamente ne avevamo, di testa siamo sempre state lucide, volevamo vincerla, queste partite le vuoi portare a casa. Abbiamo giocato molto bene, soprattutto quando loro si stavano rimettendo sotto e non è mai scontato riuscire a recuperare, noi le abbiamo riprese e abbiamo fatto capire di che pasta siamo fatte. In questa palestra è stato difficile prendere le misure ma poi è andato tutto benissimo".

La cronaca:

Primo set: si accende subito la sfida al Palazzetto Unità d'Italia di Volpiano, con le padrone di casa che provano a dare la propria impronta al match (9-4), ma la Fo.Co.L replica punto su punto e prima pareggia i conti (9-9) poi sorpassa la Savis (9-11): break maiuscolo, con cinque punti di Simonetta e due di Mazzaro. Le gemelle Re provano a riaprire le danze (12-12) ma le Coccinelle hanno una marcia in più: Valli, Frigo in fast e due ace di Simonetta rimettono le cose a posto (12-16), ci pensa poi Mazzaro a timbrare l'ulteriore allungo (13-19). Volpiano è scossa dalla furia biancorossa e non può più tornare in partita, quindi subisce due ace da Roncato e Mazzaro, che manda al cambio campo sul +9.

Secondo set: punto a punto gli scambi iniziali della seconda frazione, con Fantin e Frigo pregevoli al centro, Valli, Mazzaro e Simonetta protagoniste quando cercate da Roncato (6-6, 8-11). La Fo.Co.L ha bene in mente quale sia l'obiettivo oggi e sa come conquistarlo così, dopo aver scavato un primo gap di 3 lunghezze di vantaggio, lo incrementa nella fase centrale. L'attacco di Re M. è vanificato dal block-in di Simonetta, poi punto di Valli e fast di Frigo (10-15). La virata decisa e netta di Legnano spegne l'entusiasmo di casa che vede le proprie azioni infrangersi nelle mani di Brogliato, ben coadiuvata in seconda linea dalle compagne di difesa, permettendo poi contrattacchi importanti (14-17, 17-20). Volpiano non è più pericolosa e anzi, subisce prima la fast di Fantin, poi due ace consecutivi dalla stessa centrale, mentre è la compagna di reparto Frigo, con fast e muro, a mandare la Fo.Co.L avanti di 6 lunghezze, e con un errore in attacco di Neffati si va sullo 0-2.

Terzo set: questa volta Volpiano spinge forte sull'acceleratore (7-3) nella speranza di prolungare la sfida. Con Mazzaro cominciamo ad accorciare, seguono Fantin in primo tempo, poi Valli e ace di Simonetta (11-9). Le torinesi d'orgoglio si ricompattano e vanno sul +5 (15-10), ma devono fare i conti con una Fo.Co.L aggressiva e determinata a non lasciarsi sfuggire i 3 punti (cambio in seconda linea, Cavaleri per Valli). In pochi scambi Fantin, Simonetta e Mazzaro portano le Coccinelle a -1, Valli, dopo il cambio di ritorno, mette la cera lacca sul 18-18, mentre due muri di Simonetta e Fantin concretizzano il sorpasso. Ricostruisce la parità la squadra di casa (22-22, 23-23) ma Legnano, con classe cristallina, non ci sta e la chiude al primo colpo.

Savis Cargo Broker Volpiano-Fo.Co.L Legnano 0-3

(16-25, 18-25, 23-25)

Savis Cargo Broker Volpiano: Andreotti 8, Bruno 9, Ballesio, Oliveri (L), Ivaldi, Re M. 7, Neffati 3, Ghirotto (L), Bergese 2, Martini, Tessari 1, Bazzarone (C), Re V. 13.

Note: 1 ace (11 errori in battuta), 62% in ricezione (20% perfetta), 32% in attacco, 7 muri.

Fo.Co.L Legnano: Lenna (L), Pozzi, Valli 10, Venegoni, Simonetta 16, Frigo 8, Brogliato (L), Marini, Bonato, Cavaleri (C), Fantin 8, Mazzaro 12, Roncato 1, Broggio. Allenatore: Uma. Assistente: Lumastro.

Note: 8 ace (9 errori in battuta), 70% in ricezione (23% perfetta), 34% in attacco, 9 muri.