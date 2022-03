La Focol riparte dalla trasferta con Bra

Biancorosse impegnate domenica sul campo di Bra, contro la quinta in classifica, quella Libellula Area Bra che all'andata strappò il primo set perso dalla Fo.Co.L fra le mura amiche in questa stagione e che nelle ultime uscite ha guadagnato punti importanti per la risalita in graduatoria.

A quota 26 punti, le piemontesi sono a -10 da Legnano ma la trasferta di domani andrà affrontata con la giusta concentrazione, sulla scia del dominio mostrato in campo sabato scorso contro Biella, quando Cavaleri e compagne hanno messo in atto un gioco spumeggiante e autorevole, dal primo all'ultimo scambio.



Il cammino di Bra fin qui è composto da 9 successi e 5 sconfitte, mentre la Fo.Co.L ha all'attivo 12 vittorie e due soli KO, arrivati al tie-break, per cui le nostre ragazze possono vantare di essere sempre andate a punti in questo campionato.Partita ancora più importante se si pensa che, fra il 17 e il 19 marzo, le biancorosse affronteranno per due volte la capolista Palau, per cui è necessario incassare l'intera posta in palio per presentarsi al doppio turno contro le sarde ben posizionate in classifica.