Serie A1 femminile, nel primo acuto del 2024 dell'Allianz Vero Volley Milano c'è anche la firma di Folie

L'Allianz Vero Volley Milano è ripartita da dove aveva lasciato, ovvero da una vittoria. E non poteva essere altrimenti: il successo di Scandicci, seppur sofferto, contro Busto Arsizio nell'anticipo del sabato, aveva significato la perdita momentanea del secondo posto, ma le rosa, contro una Trentino tutt'altro che in disarmo, complice anche il cambio di allenatore, lo hanno riconquistato con carattere e grinta.

E' stata una serata positiva praticamente per tutte le atlete. Citare nuovamente Paola Egonu, per l'ennesima volta MVP, sarebbe troppo facile. Quella dell'Allianz Cloud è stata anche la partita di Raphaela Folie, tornata a pieno regime dopo una serie di problemi fisici che ne hanno impedito l'utilizzo in queste ultime settimane. La centrale di Bolzano, 32 anni il prossimo 7 di marzo, ha subito risposto all'appello realizzando 8 punti di cui diversi decisivi ai fini del risultato e dimostrando chiaramente che per i prossimi impegni si può contare anche su di lei.

Caduto l'ultimo pallone ha potuto tirare un bel sospiro di sollievo: "Siamo partite bene, mettendo in campo l'atteggiamento giusto. Loro hanno fatto un po' più di fatica all'inizio, ma poi hanno ritrovato il loro gioco senza mollare mai, sbagliando pochissimo e mettendoci in difficoltà. Siamo state brave nei momenti decisivi, portando a casa un bel 3-0".

Marco Gaspari, in vista del rush finale, si ritrova dunque con una freccia in più nel proprio arco. Ad iniziare dalla trasferta di Champions contro il Pazova in cui sono in palio punti pesanti in prospettiva quarti di finale.