Serie A1 femminile, Laura Heyrman torna alla Vero Volley: la scheda della centrale di Milano

Laura Heyrman torna a vestire la maglia della Vero Volley Milano. Dopo due stagioni in Turchia all'Eczacibasi Istanbul, nelle quali ha vinto la CEV Cup 2022 ed è arrivata a giocarsi la Finale di CEV Champions League 2023 a Torino contro il VakifBank (sconfitta per 3-1), la centrale belga rientra in Italia dove disputerà la sua ottava stagione nella Serie A1 femminile, la terza con la Vero Volley.

Potente e veloce in attacco, tempestiva a muro, Heyrman e la "sua fast" sono state alcune delle armi con le quali la Vero Volley ha costruito la scalata verso i vertici del volley nazionale, arrivando a centrare il record di vittorie consecutive in campionato (12 nel 2020/21), di piazzamento in stagione regolare (terzo posto, come nelle ultime due annate sportive) e la prima qualificazione alla CEV Champions League (2020/21, con la prossima stagione che sarà la terza di fila, la seconda da testa di serie), e continentale, con il trionfo in CEV Cup 2021 ad Istanbul contro il Galatasaray.

Nella sua carriera Heyrman, oltre ad aver giocato in patria, ha anche disputato i massimi campionati di Germania (2012/13), Giappone (stagione 2018-2019), oltre a quello di Turchia (dal 2021 al 2023). Con la nazionale seniores del Belgio la centrale della Vero Volley ha vinto un Bronzo al Campionato Europeo del 2013, e un Oro e un Bronzo, rispettivamente all'Europeo e al Mondiale, nella categoria Under 18.

LA SCHEDA

Laura Heyrman

Nata a Beveren (BEL), 17 maggio 1993

Altezza 193 cm

Ruolo Centrale

CARRIERA CON I CLUB

2009-10 Asterix Kieldrecht (BEL)

2010-11 Asterix Kieldrecht (BEL)

2011-12 Asterix Kieldrecht (BEL)

2012-13 Dresdner Sc (GER)

2013-14 LiuJo Modena A1

2014-15 LiuJo Modena A1

2015-16 LiuJo Modena A1

2016-17 LiuJo Nordmeccanica Modena A1

2017-18 LiuJo Nordmeccanica Modena A1

2018-19 Hitachi Rivale (JPN)

2019-20 Saugella Monza A1

2020-21 Saugella Monza A1

2021-22 Eczacibasi Vitra Istanbul (TUR)

2022-23 Eczacibasi Dynavit Istanbul (TUR)

2023-24 VERO VOLLEY MILANO A1

TITOLI CON I CLUB

Coppa del Belgio 2009-10 Kieldrecht

Scudetto Belgio 2009-10 Kieldrecht

Supercoppa Belgio 2010 Kieldrecht

Coppa del Belgio 2010-11 Kieldrecht

Scudetto Belgio 2010-11 Kieldrecht

Scudetto Belgio 2011-12 Kieldrecht

Cev Cup 2020-21 Monza ITA

Cev Cup 2021-22 Eczacibasi Istanbul TUR

MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Bronzo Europeo 2013 BEL

MEDAGLIE CON LE NAZIONALI GIOVANILI

Oro Europeo pre juniores 2009 BEL

Bronzo Mondiale pre juniores 2009 BEL

Oro Olimpiadi della gioventù 2010 BEL