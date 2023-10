Supercoppa, vittoria ancora rimandata per la l'Allianz Vero Volley. I commenti dei protagonisti

Sembrava ancora una volta che finalmente l'Allianz Vero Volley Milano, dopo la beffa scudetto dello scorso anno, potesse finalmente tornare ad alzare un trofeo dopo quattro anni, ma l'appuntamento con la vittoria è ancora da rimandare. Le rosa sono andate a sbattere contro una Prosecco Doc Imoco Conegliano che si è dimostrata ancora afffamata e cinica, mettendo in bacheca l'ennesimo alloro della sua storia.

Il clima non può che essere quello della delusione e farsene portavoce è Alessia Orro: "E' stata una partita un po' strana, il primo set eravamo avanti, poi, ci siamo fatte recuperare alla fine. Il secondo set invece l'abbiamo affrontato con la giusta mentalità e l'abbiamo chiuso; nel terzo e quarto, complici i nostri errori, abbiamo subito la forza dell'avversario. E' una sconfitta che ci deve far pensare ma soprattutto migliorare nei dettagli nei quali oggi siamo mancati, già dalla prossima settimana lavoreremo con determinazione e umiltà".

Decisamente contrariato il tecnico Marco Gaspari, dalle cui giocatrici evidentemente si aspettava di più: "Stasera commentiamo una sconfitta e partiamo dal fatto che Conegliano ha meritato questa vittoria. Hanno avuto più cinismo e consapevolezza. Dispiace perché la squadra ha provato a lottare dall'inizio alla fine, ma la chiave è stata nel primo set. Abbiamo avuto l'opportunità di chiudere e contro di loro non puoi permetterti di non farlo. La squadra ha reagito nel secondo set, poi, nel terzo siamo entrati scarichi. Anche se non abbiamo giocato bene, però, siamo rimasti attaccati alla frazione fino alla fine. Anche nel quarto set siamo rimasti sempre vicini a loro, ma abbiamo pagato alcune imprecisioni. Dobbiamo imparare che contro certe squadre il 95% non basta, ma bisogna dare di più".