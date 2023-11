Serie A1 femminile, per l'Allianz Vero Volley Milano c'è la missione podio

L'Allianz Vero Volley Milano ha ingranato le marce alte. Dopo la sconfitta con Conegliano che la lasciato non pochi rimpianti la squadra allenata da Marco Gaspari ha vinto tutte le partite successive sia in campionato che in Champions League rimontando posizioni importanti in classifica. Ma al di là dei risultati le rosa sembrano essere mutate, naturalmente in positivo, sul piano dell'atteggiamento, con quella fame che tutti auspicavano.

Insomma, sembra proprio che stia venendo fuori quel gruppo che tutto il Consorzio sognava dalla scorsa estate ma non è ancora tempo di esaltarsi. Già mercoledì si tornerà in campo e sarà ancora scontro diretto: all'Arena di Monza arriva la Reale Mutua Fenera Chieri staccata dalle milanesi di tre punti. Trattasi per la precisione del recupero del match che non si è disputato poichè quel giorno c'era la Supercoppa, persa 3-1 a Livorno ancora contro Conegliano.

Quella che si prospetterà tra quarantotto ore è un'occasione propizia di riportarsi in una posizione consona al valore della squadra: se sarà successo pieno Scandicci, terza a due punti, verrà scavalcata. Fame, concretezza e naturalmente doti tecniche saranno qualità che non dovranno mancare, anche se non sarà facile naturalmente mantenere sempre alti i ritmi visto che si continua a giocare ogni tre giorni.

I protagonisti del match con Pinerolo

Prima di percorrere l'ennesima tappa di una stagione lunghissima è opportuno riavvolgere il nastro. Quello di ieri con la Wash4Green Pinerolo era uno scontro diretto atipico in quanto le piemontesi inseguivano a due punti, ma la differenza in campo con le milanesi si è vista sin da subito.

A commentare il 3-0 ottenuto all'Allianz Cloud è stata Sonia Candi, schierata titolare al centro da Gaspari in coppia con Heyrman e autrice di 6 punti: "E’ stata una partita ostica, perché Pinerolo nell'ultimo periodo stava giocando molto bene. Era importante essere aggressive fin da subito, l'abbiamo fatto nell'ottica che ciò che contava era conquistare il risultato pieno. Siamo in un periodo con molte partite e pochi allenamenti, l'obiettivo era vincere e aumentare le nostre consapevolezze di gioco: lo abbiamo fatto e ora… testa a mercoledì con Chieri".