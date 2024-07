Invita pallavolista minorenne a casa e la molesta, allenatore radiato a vita

Nel corso della giornata di ieri, martedì 2 luglio 2024, il Tribunale Federale della FIPAV ha esaminato un caso piuttosto delicato che ha avuto a che fare con un allenatore di pallavolo e una sua giocatrice minorenne. Non sono noti i dettagli della persona coinvolta, l’unico particolare che emerge dalla lettura del provvedimento disciplinare riguarda l’avvocato dello stesso coach. Il legale esercita infatti la professione a Vigevano, dunque si può se non altro circoscrivere l’evento alla Lombardia.

L’uomo è stato espulso da tempo dalla società di cui faceva parte dopo il racconto di una sua atleta che ha rivelato il comportamento ambiguo, fin troppo confidenziale e molesto nei suoi confronti. Oltre ai messaggi inviati su Whatsapp, l’uomo avrebbe invitato la giovanissima pallavolista nel proprio appartamento, iniziando ad abbracciarla e baciarla. L’audizione della minorenne è stata fondamentale per accertare altri dettagli su questo episodio.

L’allenatore l’avrebbe invitata più volte a casa con la scusa di parlare degli allenamenti e la giocatrice avrebbe detto sì soltanto dopo essersi accertata del fatto che nell’abitazione ci sarebbe stata anche la figlia dell’uomo. In realtà i due sarebbero poi stati soli, con le molestie proseguite fino a quando la giovane atleta non si sarebbe allontanata. Nei giorni successivi, poi, l’allenatore avrebbe tentato di contattarla via Whatsapp ma senza successo.

La difesa ha provato a ridimensionare il comportamento dell’ormai ex coach sottolineando come non ci sia mai stata la denuncia/querela dei genitori della ragazza. Inoltre, in base al legale, l’audizione della giocatrice non avrebbe portato “alcuna dovizia di particolari né avrebbe spiegato il presunto artificio che avrebbe utilizzato l’incolpato per far andare l’atleta a casa sua”. La ricostruzione di parte non è bastata, la giustizia sportiva ha ufficializzato la radiazione dell’uomo, in attesa dell’esito del procedimento penale.