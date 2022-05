Superlega Powervolley, Ishikawa: "Voglio portare Milano fra le big"

"Voglio portare Milano tra le big. L’anno scorso siamo stati bravi e siamo sempre stati molto vicini ai top teams, quindi la prossima stagione tra gli obiettivi avremo quello di posizionarci tra le prime quattro squadre del campionato, e raggiungere la semifinale play off scudetto". Obiettivo concreto e diretto quello di Yuki Ishikawa, l'opposto 26enne che per la terza stagione ha rinnovato con la Powevolley Milano.

La "novità" sta già nel rinnovo: Ishikawa non è mai stato per tre anni in fila in club. "Sono molto contento di restare a Milano, mi trovo molto bene sia con la società sia con la città, - ha dichiarato - in questi ultimi due anni sono cresciuto tanto grazie al lavoro fatto con coach Piazza, con lo staff tecnico e con i miei compagni, e voglio continuare a migliorarmi con questa squadra.

Se nella stagione 2021/2022 si è raggiunto il quinto posto, per il 2022/2023 "dobbiamo avanzare. Sono molto contento di quello che abbiamo fatto, se penso alla semifinale di Coppa Italia anche per me è stato il migliore risultato.La motivazione sale con il pubblico, ci sono state molte persone, e mi piace quando la gente urla sulle nostre azioni vincenti, ci siamo divertiti, quindi speriamo di vedere sempre più persone anche l’anno prossimo".