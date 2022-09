Volley l'Italia è campione del mondo: Mosca porta alla Powervolley la medaglia d'oro

Dopo 24 anni una gioia incredibile. L’Italia di Fefé De Giorgi è campione del mondo grazie alla vittoria per 3-1 (22-25; 25-21; 25-18; 25-20) contro i padroni di casa e favoriti della Polonia nella bolgia del palazzetto di Katowice con 15mila tifosi.

Sorride anche la Powervolley Milano che riabbraccerà un Leandro Mosca con tanto di medaglia d'oto.

L’Italia non vinceva dal 1998 e non solo, sempre da quella data non aveva più conquistato una finale mondiale. E’ un successo che arriva dopo quello dello scorso anno agli Europei: quella di De Giorgi è stata la formazione più giovane della competizione internazionale