Volley femminile, l'Italia vola in semifinale di VNL

La qualificazione olimpica da tempo ottenuta non sembra appagare questa Italia, che è decisa ad arrivare fino in fondo a questa VNL.

Del resto l'appetito vien mangiando e ad accorgersene ancora una volta sono gli Stati Uniti, che a Tokio avevano conquistato la medaglia d'oro. Le ragazze di Kiraly hanno provato a lottare, ma sono state nettamente battute dalle azzurre, che con il 3-0 conseguito si sono qualificate per la semifinale.

Sarebbe ingeneroso ricondurre il tutto alle prove dei singoli, ma non si possono non menzionare due prestazioni. Prima su tutto quella di Paola Egonu, rigenerata nettamente dalla cura Velasco e autrice di 20 punti, top scorer dell'incontro (20 punti di cui 2 a muro). Molto bene anche l'altra alfiera del Vero Volley Milano, ovvero Myriam Sylla, 10 volte a segno. Ha risposto bene all'appello anche la futura rosa, ovvero Anna Danesi, 5 volte a referto.

A questo punto è vietato fermarsi. Si torna in campo già domani contro la vincente di Polonia e Turchia, in campo nel pomeriggio a partire dalle ore 15:30.

Tabellino

ITALIA - USA 3-0 (25-21, 25-21, 25-23)

ITALIA: Bosetti 4, Fahr 9, Orro, Sylla 10, Danesi 5, Egonu 20, De Gennaro (L). Antropova 3, Cambi, Giovannini, Degradi. N.e: Bonifacio, Lubian, Spirito (L). All. Velasco

USA: Carlini 3, Larson 2, Rettke 7, Drews 3, Skinner 11, Washington 9, Wong Orantes (L). Cook 6, Thompson 8, Hancock, Ogbogu 5. N.e: Hentz, Stevenson, Lanier. All. Kiraly

Arbitri: Myoi Sumie (JPN) e Simonovska Sonja (MNE).

Durata: 21’, 23’, 27'.

Italia: 1 a, 5 bs, 10 mv, 13 et.

Usa: 3 a, 9 bs, 6 mv, 24 et.