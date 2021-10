Tutta la carica della Focol Legnano per la 1° di campionato: “Venderemo cara la pelle”

Dopo tanto attendere, è arrivata l'ora della prima di campionato, quella Serie B1 conquistata con merito dalla Fo.Co.L lo scorso anno e che ora le coccinelle sono pronte ad affrontare.

Primo ostacolo lungo la strada biancorossa sarà l'AGIL Novara, squadra giovanile dell'Igor Gorgonzola che la passata stagione ha centrato addirittura la promozione in A2, categoria cui non ha potuto prendere parte per via del regolamento, ma sintomo della bontà del progetto piemontese, sempre abile nell'allestire ottime rose.

Di fronte alle Igorine di coach Ingratta una Fo.Co.L agguerrita e pronta fin da subito a vendere cara la pelle, come dimostra la determinazione di Martina Brogliato e Marta Roncato, che introducono così il match.

"C'è sicuramente un po' di tensione - apre così Marta - perché comunque è la prima di campionato, però siamo contente di tornare in campo, di partire subito, visto che lo scorso anno abbiamo iniziato a gennaio. Ce la metteremo tutta. Non ci sono squadre semplici da affrontare, Novara è composta da under, un gruppo competitivo e giovane, sarà una bella lotta in campo".

"Scenderemo in campo agguerrite - è il turno di Martina -. Finalmente ricominciamo un campionato normale dopo due anni complicati, iniziare a ottobre è positivo per tutti. Sarà la prima partita per tutte, noi e loro, con un po' di emozione, ci divertiremo e usciranno le nostre qualità, fra cui l'esperienza".

Match in programma sabato 16 ottobre, alle ore 17.00, presso il Pala AGIL di Trecate