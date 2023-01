Champions femminile, attesa alle stelle per la Vero Volley a Milano: all'Allianz Cloud arriva Blaj

Primo dei tre appuntamenti stagionali fissati all'Allianz Cloud di Milano per la Vero Volley Milano di Marco Gaspari, che domani, mercoledì 18 gennaio, alle ore 20.00, (diretta Discovery+), ospiterà le romene della CS Volei Alba Blaj per la quarta giornata della Pool B della CEV Champions League 2023.



L'esordio nel capoluogo lombardo e due sconfitte consecutive al tie-break (contro Le Cannet in Francia la scorsa settimana e contro Casalmaggiore all'Arena domenica in campionato) motivano Orro e compagne a reagire per tornare a sorridere, far innamorare la città meneghina e consolidare il primato nel girone, dove al momento mantengono la prima posizione con le stesse vittorie di Le Cannet ma due punti in più. Se la quarta gara in due settimane, che diventeranno cinque con la trasferta di Bergamo di domenica, è la conferma del periodo faticoso della squadra milanese, a garantire allo staff della prima squadra femminile del Vero Volley maggiore scelta è il possibile rientro di Sylla, assente nelle ultime due settimane per un fastidio al polso ma che potrebbe aver recuperato per la sfida contro le campionesse di Romania. Le ultime due uscite hanno evidenziato una poca efficacia in attacco, qualche piccola sbavatura in ricezione: caratteristiche che non hanno permesso alle milanesi di incidere nel muro, loro fondamentale migliore che gli permette di dominare nei numeri stastistici del campionato di Serie A1 femminile (169, seconda 157). Milano proverà ad affidarsi al suo gioco migliore, utile per espugnare il campo di Tirgu Mures nella gara di andata contro le romene 3-1 anche grazie alla prova da applausi di Magdalena Stysiak (MVP).



LE AVVERSARIE | CS VOLEI ALBA BLAJ

Il CS Volei Alba Blaj è uno dei club più rappresentativi di Romania. Oltre ad essersi laureata campione nazionale per ben sei volte (2015, 2016, 2017, 2019, 2020 e 2022), l’Alba Blaj ha anche vinto 4 coppe di Romania (2017, 2019, 2021 e 2022) e 1 Supercoppa di Romania (2021). La squadra allenata da Ljubicic è alla sua ottava stagione consecutiva nelle competizioni europee, la quinta in Champions. Ha anche raggiunto per due volte una finale europea: nella stagione 2017-2018 proprio nella CEV Champions League (sconfitta in finale dal VakifBank) e nel 2018-2019 in CEV Cup (sconfitta contro Busto Arsizio) e due volte è stata semifinalista nel 2018-19 e lo scorso anno sempre in Cev eliminata dalle connazionali del Bacau e dall'Eczacibasi Istanbul (TUR). Le romene, prime in campionato e reduci dalla vittoria per 3-1 sul campo del Voluntari 2005, hanno perso le prime due gare della Pool, in Francia contro Le Cannet 3-2 e in casa 3-1 contro Milano, e vinto la terza battendo il Dnipro fuori casa 3-0.

ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, CAMERA

Centrali STEVANOVIC, FOLIE, RETTKE, CANDI

Schiacciatrici THOMPSON, STYSIAK, BEGIC, SYLLA, DAVYSKIBA, MARTIN, LARSON

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – CS VOLEI ALBA BLAJ

Palleggiatrici AXINTE, MIRKOVIC

Centrali FALES, KOCÌC, IOAN

Schiacciatrici DIMITROVA, MICLAUS, MILENKOVIC, RUSSU, KOSSANYIOVA, CIRKOVIC

Liberi COJOCARU, ISPAS

Allenatore LJUBICIC

PRECEDENTI

1, in CEV Champions League, con 1 vittoria di Milano

ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: CS Volei Alba Blaj - Vero Volley Milano 1-3 - 21 dicembre 2022 - Sala Sporturilor TIRGU MURES.

LE EX DELLA GARA

Nessuna

CURIOSITA’

E' la prima gara stagionale della Vero Volley all'Allianz Cloud di Milano (le altre due saranno contro Le Cannet l'8 febbraio e Conegliano il 5 marzo).

La Vero Volley Milano ha perso la sua prima partita stagionale in Champions League la scorsa settimana, in Francia contro Le Cannet per 3-2, dopo due vittorie Dnipro 3-0 in Italia e Blaj 3-1 in Romania.

Nel campionato italiano Milano è reduce dalla sconfitta casalinga contro Casalmaggiore, sempre al tie-break, la seconda stagionale in casa dopo quella al quinto set contro Novara.

Milano potrebbe contare nuovamente su Myriam Sylla, out nelle ultime due settimane per un problema al polso.

E' il quinto match in due settimane per le milanesi (2 di campionato e 2 in Europa).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

VIDEO - Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): “Dobbiamo avere voglia di tornare a vincere. Siamo in un periodo delicato: le due performance negative, in cui abbiamo lottato senza mettere in campo la qualità che ci contraddistingue, non hanno portato il risultato sperato. Puntiamo a riscattare il passo falso in Champions League in Francia e abbiamo l’occasione di farlo a Milano, in casa nostra, dove abbiamo il dovere di mettere in campo una prestazione di livello e portare a casa il risultato. La stanchezza delle tante gare giocate non deve essere un alibi. Abbiamo un calendario fitto, è vero, ma dobbiamo evitare di pensarci. Non stiamo giocando bene, lo sappiamo. L’orgoglio individuale deve uscire fuori e sono certo che quando riprenderemo fiducia in noi stessi staremo meglio anche dal punto di vista fisico”.

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2023 - CALENDARIO COMPLETO QUI

POOL B

LEG 4- 4a GIORNATA

Mercoledì 18 gennaio, ore 20.00

Vero Volley MILANO - CS Volei Alba BLAJ

Volero LE CANNET - SC Prometey DNIPRO