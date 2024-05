A Legnano esplode la festa! La Focol conquista con merito la Serie A2

Chi l’avrebbe mai detto? La Focol Legnano ha fatto l’impresa sovvertendo qualsiasi pronostico nei play-off promozione e conquistando la Serie A2, un obiettivo a dir poco prestigioso ma a cui la società lombarda ha sempre creduto. Per la grande festa, le Coccinelle si sono dovute spostare a 72 chilometri di distanza, per la precisione in quel di Garlasco. È qui che la Focol ha sbancato il palazzetto delle padrone di casa con un perentorio 3-1 che bissa quello ai danni della blasonata Azimut Giorgione di una settimana fa.

I 6 punti del mini-girone permettono alle legnanesi di perfezionare il salto di categoria, rendendo di fatto inutile il match della prossima settimana tra le altre due formazioni. La squadra di coach Turino veniva giudicata a torto la sfavorita del raggruppamento, visto che, da terza classificata nel proprio girone, è stata abbinata al Giorgione che ha dominato la stagione e la già citata Garlasco giunta seconda. Ma la pallavolo è stupenda anche per questo, perché si può ribaltare qualsiasi previsione gettando il cuore oltre l’ostacolo.

Un trionfo che non è stato influenzato dalle voci di mercato che hanno riguardato una delle principali coccinelle, Gaia Moroni, accostata alla Picco Lecco ancor prima che si disputassero questi play-off. I tifosi biancorossi pregustano già i derby che ci saranno nel corso della prossima stagione: ad attendere la Focol in A2, infatti, ci sono squadre come la Picco Lecco, Costa Volpino, la blasonata Millenium Brescia, Offanengo, Tecnoteam Albese, Futura Giovani Busto Arsizio ed Esperia Cremona.