A Legnano c’è un talento da non farsi sfuggire: la splendida stagione di Gaia Moroni

L’imperdonabile legge del PalaVolley colpisce ancora: imbattute fra le mura amiche di via Milano 14, le Coccinelle della Fo.Co.L Legnano hanno graffiato per tutta la partita contro Bra, chiudendo la pratica in quattro set e conquistando così 3 punti che valgono la decima vittoria stagionale, rispedendo a -6 proprio le ospiti, venute a Legnano per provare a raggiungere il secondo posto, invano. Top-scorer dell’incontro Gaia Moroni e Irene Mazzaro (18 punti per entrambe), seguite in doppia cifra da Zingaro (13), MVP dell’incontro, e Aliberti (12).

Da segnalare c’è proprio l’ennesima prestazione maiuscola di Gaia Moroni, opposto classe 2005 che si era presentata la scorsa estate come una delle novità più interessanti del club biancorosso. Quella per la pallavolo è una passione che nasce da lontano, infatti Gaia inizia a giocare a 9 anni, e la coltiva da subito con dedizione e impegno, tanto da meritarsi, nel 2019, la convocazione per il Trofeo delle Province, con Pavia. Nello stesso anno viene chiamata dal Visette Volley, con cui raggiunge le Finali Nazionali Under 14, ottenendo il secondo posto, mentre l’anno successivo vince il Trofeo delle Province, questa volta con Milano.

Dopo due stagioni a Visette arriva il trasferimento a Busnago dove gioca per gli ultimi tre anni, in Serie C, B2 e B1. Proprio di recente Gaia Moroni ha inorgoglito tutta Legnano con la sua partecipazione al Torneo Wevza con la Nazionale Under 20. Fondamentale è stato il suo contributo per il raggiungimento del primo posto finale, un ulteriore segno che dovrebbe suggerire alla Focol di blindare un prospetto così interessante prima che altri club si interessino alle sue prestazioni.