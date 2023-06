Serie A1 femminile, Letizia Camera lascia la Vero Volley Milano e ricomincia da Pinerolo

Cambio della guardia in casa Vero Volley Milano nel ruolo di seconda palleggiatrice: l'arrivo da Pinerolo di Vittoria Prandi, ufficializzato circa quarantotto ore fa, comporta la partenza di Letizia Camera, che si accaserà proprio in Piemonte.

La giocatrice di Acqui Terme, classe 1992, è dunque protagonista di una sorta di "scambio alla pari" e lascerà la formazione allenata da Marco Gaspari dopo una sola stagione di militanza, condizionata tra l'altro di un serio infortunio al ginocchio che ne ha precluso l'utilizzo nelle fasi topiche della stessa.

Una rinascita a due passi da casa

Per rilanciarsi Letizia ha scelto dunque di ripartire nella sua regione natale. Queste le sue prime parole da neo pinella, tratte dal profilo Facebook della Wash4Green Pinerolo: "Sono molto contenta di essere una nuova giocatrice di Pinerolo. Fin dai primi contatti telefonici ho avuto buonissime sensazioni per quanto riguarda l'ambiente e il lavoro che andremo a fare durante la stagione. Ringrazio staff e società per l'interesse dimostrato nei miei confronti, non era scontato considerando l'infortunio che ho subito a febbraio. Sto lavorando sodo quotidianamente per tornare in forma ed essere al servizio della squadra al più presto. Personalmente sono molto motivata e penso che tutti insieme potremo fare una bella annata! Quando ho giocato la stagione scorsa al Pala Bus Company mi ha colpito molto il bel clima che si respirava e non vedo l'ora di giocare per questa maglia, in più sono di origine piemontese quindi mi sento già un po' a casa! A presto!".