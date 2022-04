Luci puntate su Caselle: per la Focol è big match in terra piemontese

Una delle sfide più importanti dell’anno a sole tre giornate dalla fine della stagione regolare: questa è la prima premessa di Caselle-Fo.Co.L, la partita che infiamma il sabato sera del girone A di Serie B1.

Seconda contro terza, Fo.Co.L a 45, Caselle a 43, un faccia a faccia fra due team che all’andata vide trionfare Legnano con un netto 3-0 ma per il recupero della 13^ giornata siamo sicuri che vedremo un altro carattere da parte torinese.

Le piemontesi fin qui hanno subito cinque sconfitte, a fronte di 14 successi, mentre la Fo.Co.L, con quei due importanti punti in più, ha ottenuto 15 vittorie e 4 KO.

Le Coccinelle vengono di slancio da un filotto di tre successi pieni, con le vittorie su Palau e Volpiano a illuminare il finale di un marzo intenso.

“Manca poco alla conclusione della regular season - ci dice il vicepresidente MassimoVenegoni - e ci giochiamo una gran fetta di campionato in questa trasferta a Caselle Torinese. Il morale è alle stelle, sappiamo di essere padroni del nostro destino e non vogliamo sprecare alcuna occasione”.

“Sabato sera a Torino - prosegue Venegoni - la squadra scenderà in campo con un unico obiettivo, quell’obiettivo che è sempre stato un chiodo fisso fin dalla prima giornata: i 3 punti. Le ragazze sono ancora affamate di vittorie e sono sicuro che il meglio debba ancora arrivare”.

Appuntamento a sabato 17 aprile, fischio d'inizio alle 19.30,