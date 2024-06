Manuela Ribechi vuole far esultare ancora tutta Melzo: caccia all’ennesima medaglia in Azzurro

Si dice sempre che non c’è due senza tre, ma nel caso di Manuela Ribechi potrebbe valere anche il detto “non c’è quattro senza cinque”. La giovane pallavolista originaria di Melzo andrà infatti alla ricerca della quinta medaglia della sua carriera con la maglia delle Nazionali giovanili: il libero classe 2004 è stata selezionata da coach Marco Mencarelli per far parte del gruppo di 14 atlete che formeranno l’Under 22 protagonista nei prossimi giorni degli Europei di categoria.

Comincerà lunedì 1° luglio il cammino delle Azzurrine al prestigioso evento in programma a Lecce e Copertino, un dettaglio non certo secondario visto che l’Italia sarà padrona di casa. Manuela e le compagne di squadra, attualmente in collegiale al Centro Pavesi FIPAV di Milano, partiranno alla volta della Puglia venerdì 28 giugno e giocheranno contro la Lettonia il match d’esordio al Palazzetto dello Sport di Lecce.

Le altre due avversarie sono la Turchia e l’Ucraina. Come già anticipato, per la giocatrice melzese potrebbe arrivare l'ennesima medaglia (ovviamente si spera che sia del metallo più prezioso) dopo i tre argenti agli Europei Under 16 (da capitano) agli Europei Under 17 (miglior realizzatrice) e ai Mondiali Under 18, e all’oro agli Europei Under 19. Sarebbe il coronamento di una carriera che già adesso è di tutto rispetto.

Dopo aver mosso i primi passi nella pallavolo, come schiacciatrice, fra Vignate e Orago, nel 2017 Manuela si è trasferita a Roma, nel Volleyrò Casal de’ Pazzi, iniziando a fare incetta di scudetti e riconoscimenti individuali a livello giovanile e guadagnandosi anche le prime convocazioni nelle nazionali giovanili azzurre. Il 2021 è stato per lei l’anno del grande salto dal Volleyrò al Club Italia e del cambio di ruolo, con coach Mencarelli che l’ha trasformata da schiacciatrice a libero: con la franchigia federale ha debuttato in A2 e ha fatto subito valere il suo talento, tanto da approdare ben presto in A1 con Il Bisonte Firenze che l’ha appena confermata per la prossima stagione.