Volley femminile, Marzari contro la Federvolley: "Busto Arsizio ha subito un'ingiustizia"

Fa ancora discutere la nomina di Julio Velasco alla guida della nazionale femminile di volley. Ieri ha avuto luogo la presentazione presso il Centro Pavesi a Milano, ma il primo atto ufficiale di questo nuovo corso non ha certo placato le polemiche che si sono accese nei giorni scorsi.

Prima il comunicato, abbastanza duro, emesso dalla UYBA di Busto Arsizio nella mattinata di ieri, che contestava le modalità in cui questo matrimonio si è celebrato, a cui si sono aggiunte oggi le parole del presidente del Consorzio Vero Volley Alessandra Marzari di solidarietà verso la società bustocca e di critica verso la Federazione per quanto accaduto.

Riportiamo di seguito le parole di quest'ultima al portale Volleynews:

"Alla società UYBA è stata fatta una ingiustizia. In base alle leggi scritte, ad esempio le interpretazioni contrattuali, e alle leggi non scritte, come la parola data, sempre a titolo di esempio. È facile strepitare, ribellarsi, quando chi subisce l’ingiustizia siamo noi stessi; è più difficile quando sono gli altri, quando la coscienza ci dice che così non ci si comporta, che quando si ha il potere bisogna amministrarlo con grazia e rispetto, che l’interpretazione ‘ad personam’ delle regole non è cosa. Non è cosa che ci sta con i nostri migliori pensieri sullo sport".

"Le società sportive di serie A – rimarca Marzari –, con tutte le altre società d’Italia, fanno la fortuna della Federazione e dei suoi CT, con la loro passione, la loro voglia di fare bene, i loro investimenti, le loro straordinarie squadre. Non il contrario. Ci meritiamo rispetto, non ci meritiamo di apprendere decisioni già prese o da prendere in tempi ristretti, inadatti, senza uno straccio di comunicazione decente o di proposta strutturata. Non ci meritiamo neanche incursioni distraenti in un campionato già assurdamente impegnativo, a causa di un calendario che ancora una volta abbiamo subito, come chi in campo ci sta".

"Non siamo certo qui, almeno non io, ad ubbidire a prepotenti, pur illustri – attacca infine la presidente del Vero Volley – neanche quando si tratta della nostra amata nazionale femminile, reduce da un disastroso torneo, da una disastrosa gestione che ne ha sancito l’esclusione dalle Olimpiadi, speriamo solo per ora".