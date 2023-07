Serie A1 femminile, Mauden è un nuovo Premium Partner del Consorzio Vero Volley per la stagione 2023-2024

Nella prossima stagione un nuovo Premium Partner entrerà a far parte del mondo Vero Volley: il Consorzio Vero Volley e Mauden, infatti, sono lieti di ufficializzare una partnership che porterà il brand specializzato in gestione e automazione delle infrastrutture IT ad affiancare l’attività della prima squadra femminile Vero Volley. Una collaborazione importante per entrambe le realtà e di cui Roberta Viglione, amministratore delegato di Mauden, si è personalmente detta molto soddisfatta considerata anche la sua grande passione per la pallavolo.

L’AZIENDA

Mauden è un System Integrator presente sul mercato italiano dal 1987. Con un fatturato di circa 70 milioni di euro, conta circa 140 dipendenti nelle 3 sedi di Milano, Roma e Rivoli (TO), e 220 specialisti on-site. Dal 2020 fa parte del gruppo Ricoh. Da oltre 30 anni, Mauden affianca i clienti nel percorso di trasformazione tecnologica ed infrastrutturale. Per ciascuna delle quattro linee di business (Tech4Cloud, Data & Automation, IT Operations e Legacy Modernization) offre una gamma completa di servizi e soluzioni, sviluppati in base alle esigenze specifiche dei clienti. Oltre all’esperienza sulle tecnologie, dalle tradizionali alle più innovative, valore aggiunto dell’azienda sono le partnership consolidate con i vendor leader di settore. Mauden supporta le aziende, sia di grandi dimensioni che PMI, appartenenti a diversi settori merceologici, con particolare focus sul mondo Finance, GDO, Industrial, Telco e PA.

VISIBILITÀ E ATTIVAZIONI

Durante la stagione 2023-2024, sarà possibile vedere il logo di Mauden sulle maglie gare della Vero Volley Milano, sulle superfici video e campo dell’Arena di Monza e dell’Allianz Cloud di Milano durante le partite casalinghe in Serie A1, oltre che sul materiale ufficiale di comunicazione del Consorzio e sul taraflex della formazione rosa Vero Volley. Mauden sarà inoltre match sponsor con attività di engagement in occasione di una partita casalinga femminile.



CONTATTI

LinkedIn: Mauden

Per maggiori informazioni: www.mauden.com