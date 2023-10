Volley femminile, l'era Mazzanti è finita. Da chi si ripartirà?

Mancava soltanto l'ufficialità di una decisione attesa da tempo: Davide Mazzanti lascia la panchina dell'Italvolley femminile dopo ben sette anni di militanza, con la quale ha ottenuto diversi risultati importanti come la vittoria all'europeo del 2021. La Federazione ed il tecnico, si legge in un estratto del comunicato ufficiale, "comunicano di aver interrotto consensualmente il rapporto che li legava. Dopo l'incontro avvenuto a Caorle, nel corso della riunione del Consiglio Federale, la Fipav e il tecnico marchigiano hanno stabilito che non ci fossero più i presupposti per proseguire il loro cammino insieme".

Il deludente quarto posto agli europei ma soprattutto la mancata qualificazione alle olimpiadi del prossimo anno a Parigi hanno fatto propendere i vertici federali per questa soluzione. Nulla è ancora perduto, ma bisogna correre ai ripari: la prossima estate sarà più che mai decisiva per il futuro del movimento nazionale, sia femminile (in primis) che maschile.

Caccia al successore

E' stata compiuta la scelta forse più facile e scontata, quella di cambiare allenatore, ora incombe quella più difficile, non sbagliare chi dovrà traghettare questa squadra alle olimpiadi, da conquistare nel corso della prossima VNL. Due i nomi: il serbo Zoran Terzic, un passato in Italia a Perugia, ma che avrebbe declinato la proposta, ma soprattutto il maestro Julio Velasco, il profilo senza dubbio prediletto. Il problema consta nel fatto che il settantunenne argentino è già il tecnico di Busto Arsizio e servirebbe il doppio incarico, soluzione che la Federvolley non gradisce. Si spera che nell'anno olimpico ci possa essere un'eccezione.

Campionesse da ritrovare

Dopo la questione allenatore va affrontata quella relativa alle giocatrici. Il nuovo commissario tecnico dovrà recuperare atlete importanti come Monica De Gennaro ma soprattutto Paola Egonu, le cui assenze tanto hanno fatto discutere e a posteriori non possono non aver pesato sui risultati finali. E' molto probabile che questo verrà fatto, perchè la qualificazione olimpica non può assolutamente sfuggire. Il discorso vale in particolar modo per l'opposto dell'Allianz Vero Volley Milano (già MVP nel match di esordio in campionato), la cui gestione non si è rivelata vincente, esito finale alla mano. Chi l'ha sostituita, vale a dire Ekaterina Antropova, si è ben comportata, ma in alcune decisive partite serve un peso specifico diverso. I margini di errore dunque sono ridottissimi e questo è un aspetto di cui sia la Federazione che il nuovo allenatore dovranno necessariamente tenere conto.